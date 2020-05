METEO – Forte MALTEMPO in IMMINENTE arrivo con TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Maltempo oggi in Italia, temporali al centro-sud Il transito di una goccia fredda di origine atlantica sul Mediterraneo centrale porta già da questo inizio settimana condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, attraverso piogge, grandinate e temporali che non hanno mancato talvolta di portare danni e disagi soprattutto sulle regioni centrali. Tra gli episodi ricordiamo gli allagamenti sulla Sardegna sudoccidentale con interessamento anche del cagliaritano nella giornata di ieri e contemporaneamente il violento sistema temporalesco grandinigeno sull’Umbria, mentre nel corso della notte di oggi una violenta grandinata si è abbattuta sulle Marche, in particolare nel maceratese. Prossime ore attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna compresa Nel corso delle prossime ore la goccia fredda porterà ancora i suoi effetti sulla nostra Penisola, sebbene però sia prevista una generale attenuazione dei fenomeni atmosferici lungo il medio versante tirrenico, Sardegna compresa. Entro la serata il tempo migliorerà a tal punto che le precipitazioni cesseranno del tutto in queste aree. Maltempo sparso continuerà ad interessare però parte delle regioni meridionali e del medio versante adriatico, dove comunque non si escludono fenomeni localmente intensi verso fine serata e accompagnati anche da attività temporalesca. Temporali nuovamente in arrivo per domani Il maltempo non mollerà la presa tanto facilmente e nella giornata di domani giovedì 21 maggio farà nuovamente la sua apparizione sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico, a causa dello scorrimento di correnti instabili provenienti dai quadranti orientali. In particolare il culmine verrà raggiunto nel corso del pomeriggio, quando la formazione dei temporali nelle zone interne sarà favorita anche dalla componente di calore derivante dall’irradiazione solare. Si faranno invece evidenti al nord Italia e sulle centrali tirreniche i primi effetti di una nuova rimonta anticiclonica di matrice azzorriana che porterà visibili schiarite in questi settori.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Basilicata meridionale, Calabria e settore nord-orientale e tirrenico centrale della Sicilia, in esaurimento nel corso del pomeriggio, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse limitatamente alla prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Basilicata, sui restanti settori orientali e sul settore occidentale della Sicilia e su Abruzzo, Molise centro-orientale, Campania orientale e meridionale e Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in rialzo anche sensibile sulle regioni centrali e sulla Campania. Venti: forti settentrionali su Toscana centro-meridionale, Lazio centro-settentrionale, settori adratici centrali, Campania, Puglia, settori ionici di Basilicata e Calabria settentrionale, coste orientali della Sardegna e settori occidentali e meridionali della Sicilia, con locali raffiche di burrasca su bassa Toscana, alto Lazio, citati settori sardi e sulla Puglia; da forti a burrasca nord-orientali sull’Appennino centrale, tosco-romagnolo, campano e lucano e sui rilevi della Puglia settentrionale. Mari: molto mossi il Tirreno settore Ovest, lo Ionio, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.