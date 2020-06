METEO – Forte MALTEMPO in Piemonte: violente GRANDINATE distruggono interi vigneti, tutti i dettagli

Oggi cieli in prevalenza soleggiati sulle regioni centro-meridionali

Nella giornata odierna si osservano ampie schiarite lungo le regioni centro-meridionali del Paese, che non rientravano comunque nei passati giorni tra le aree dove il maltempo si manifestava in forma così diffusa. I fenomeni, spesso temporaleschi e anche intensi, che hanno interessato tali settori infatti, si sono spesso presentati in maniera isolata o sparsa. In ogni caso nella giornata di oggi i cieli appaiono, immagini satellitari alla mano, prevalentemente soleggiati e con pochi disturbi nuvolosi relativi soprattutto alle zone interne e alla dorsale appenninica. Qualche acquazzone ha comunque interessato le aree interposte tra il ternano e il reatino, più asciutto altrove.

Prosegue la fase di maltempo al nord Italia

Le aree più settentrionali d’Italia rimangono invece avvolte ed interessate dalla continua affluenza di correnti umide e instabili di matrice atlantica e provenienti dai quadranti nordoccidentali. Ciò favorisce non solo temperature generalmente più fresche, ma anche la formazione e il successo sviluppo di violenti temporali accompagnati anche da intense grandinate. Nel corso del pomeriggio odierno un sistema temporalesco particolarmente intenso ha colpito il Friuli Venezia Giulia, apportando anche svariati disagi e danni dovuti ad allagamenti e frane, mentre nella prima parte della serata odierna il maltempo non sta risparmiando nemmeno il Piemonte, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Violenta gradinata si abbatte su Vercellese e Novarese

Tra il tardo pomeriggio e la prima serata odierna un violento sistema temporalesco con grandine associata ha colpito soprattutto i settori orientali del Piemonte e in particolar modo per l’appunto il vercellese e il novarese. Qui la grandine ha raggiunto chicchi di grandi dimensioni, danneggiando e distruggendo interi vigneti, stando a quanto riporta il sito “repubblica.it“. A Novara si segnalano anche degli allagamenti. Successivamente, il temporale multicella in questione si è spostato verso occidente ed è ora alle porte della città di Torino, la cui periferia orientale in questo momento è interessata da una violenta grandinata, come vedremo nel prossimo paragrafo.