METEO – Forte MALTEMPO in Sardegna: TROMBA D’ARIA ad Alghero, ci sono DANNI, i dettagli

Autunno inarrestabile sullo stivale, tra record di pioggia e frequente maltempo

L’Autunno sembra veramente non demordere con una sequela di perturbazioni che hanno interessato la nostra Penisola fin dall’equinozio autunnale che quest’anno è avvenuto il 22 settembre. Verrà infatti probabilmente ricordata come la stagione autunnale più dinamica degli ultimi anni sullo stivale, dove si è registrato maltempo incessante e con alcune zone delle regioni nordoccidentali che ad inizio mese misurarono accumuli di pioggia record, soprattutto in Piemonte. Anche questa settimana il quadro sinottico ci delizia con l’ennesimo affondo perturbato dell’autunno, con condizioni di maltempo a tratti spiccato soprattutto sul versante tirrenico.

Forte maltempo in Italia già da questo pomeriggio in Sardegna, in successiva estensione sullo stivale

Un nuovo impulso perturbato quest’oggi sta determinando rinnovate condizioni di maltempo sullo stivale a partire dalle zone più occidentali dell’Italia e cioè dalla Sardegna fin dalla tarda mattinata o primo pomeriggio, dove l’instabilità ha colpito localmente anche in maniera intensa. Nella seconda parte di questo pomeriggio invece sono subentrate anche le regioni centrali tirreniche, dove i rovesci appaiono sparsi e in alcuni casi molto intensi e a carattere di nubifragio. Nelle prossime ore rimarrà aperto il corridoio atlantico sul Mediterraneo centrale e ciò determinerà un ulteriore estensione del maltempo sulla nostra Penisola, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Proprio sulla Sardegna l’instabilità ha mostrato al momento il suo lato più estremo

Ed è proprio sulla Sardegna che l'instabilità ha mostrato (almeno fino a questo momento) il suo volto più estremo: diversi sistemi temporaleschi hanno infatti interessato soprattutto le zone centro-settentrionali dell'Isola. Attualmente una nuova linea di rovesci ed acquazzoni sta colpendo le medesime zone già coinvolte nel corso di questo pomeriggio e dove purtroppo non sono mancati danni portati proprio dal maltempo (soprattutto ad Alghero), come vedremo nel prossimo paragrafo.