METEO – Forte MALTEMPO in Sicilia: vento BURRASCOSO e violente MAREGGIATE isolano le Eolie, i dettagli

Freddo fuori stagione

Trova oggi riscontro uno dei detti popolari più famosi in ambito meteorologico, ovvero “Aprile non ti scoprire!”: le condizioni meteo sulla nostra Penisola risultano marcatamente invernali, con freddo fuori stagione e valori che in molte zone del Paese sarebbero sotto la media del periodo persino nel mese di gennaio. Piogge e nevicate a quote relativamente molto basse stanno interessando nelle ultime ore l’Italia e in serata si concentreranno maggiormente su alcune zone della Calabria, tra cui il cosentino e il crotonese. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Affondo polare nel Mediterraneo

Tali condizioni di maltempo invernale sono garantite sul nostro Paese dall’affondo di una saccatura di aria di estrazione polare marittima che già da ieri ha causato un’intensificazione della ventilazione e il conseguente crollo delle temperature al centro-nord, crollo che si è poi manifestato da questa notte anche al sud. Nelle prossime ore, stando ai principali centri di calcolo, la perturbazione rimarrà attiva sullo stivale, come anticipato anche sul finale del primo paragrafo.

Violente mareggiate e venti burrascosi, diversi i problemi in Italia

L’ondata di maltempo si manifesta sull’Italia anche attraverso raffiche di vento burrascoso e violente mareggiate. Nella giornata di ieri infatti, le forti raffiche di Bora avrebbero sferzato Venezia e località limitrofe, portando diversi danni. Nella giornata odierna invece, il rinforzo della ventilazione settentrionale ha determinato l’intensificazione del moto ondoso sulle coste tirreniche della Sicilia, rendendo difficili, a tratti impossibili i collegamenti con le Isole Eolie che di fatto sono stati sospesi, stando a quanto si apprende dal sito “messinatoday.it“.