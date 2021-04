METEO – Forte MALTEMPO in Spagna, grosso TORNADO si abbatte a Villacanas: DANNI anche strutturali

Weekend compromesso dal maltempo in Italia

Dopo che a metà settimana l’Anticiclone era tornato ad abbracciare il Mediterraneo e la nostra Penisola, provocando condizioni di generale stabilità e temperature in lieve e graduale ripresa, il weekend è risultato piuttosto perturbato. Come più volte annunciato nel corso di questa settimana, il tempo sarebbe peggiorato a causa dell’affondo di un cavo atlantico sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Temperature che tuttavia non hanno subito significative variazioni.

Anche oggi giornata di piogge sullo stivale

Anche nella giornata odierna il maltempo ha caratterizzato parte della nostra Penisola. Il fronte perturbato che nella serata di ieri ha interessato le regioni nordoccidentali coinvolgendo parzialmente anche la Lombardia e l’Emilia Romagna, si è quest’oggi spostato verso oriente, portando piogge soprattutto sulle regioni nordorientali, dove i fenomeni si rivelano mediamente moderati e con attività elettrica scarsa o del tutto assente.

Forte maltempo anche in Spagna, tornado si abbatte a Villacanas

La saccatura di maltempo in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale tuttavia non provoca effetti solamente sulla nostra Penisola, ma li estende a buona parte del continente europeo centro-occidentale, Spagna inclusa. Qui tra l’altro si è manifestato in maniera talvolta estrema, con un tornado che si è abbattuto a Villacanas. Dopo dunque le tempeste statunitensi delle scorse ore, anche sulla Penisola iberica si segnalano danni anche ingenti da maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.