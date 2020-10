METEO – Forte MALTEMPO in Toscana, ALLAGAMENTI e DISAGI ad Arezzo, ecco tutti i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

E’ dalla giornata di ieri che la nostra Penisola sta attraversando una nuova fase perturbata che aveva iniziato a fare il suo ingresso sull’Italia a partire dalle regioni più settentrionali per poi estendersi verso quelle meridionali. Piogge e acquazzoni anche localmente intensi si sono abbattuti soprattutto sulle regioni nordorientali e in particolare il Veneto a causa del rapido passaggio di un cavo atlantico che durante questa settimana ha portato violento maltempo sulla Penisola iberica con danni e disagi in Portogallo e che tutt’ora sta portando instabilità sullo stivale, come vedremo

Maltempo in azione al centro-sud

Dopo infatti che nella giornata di ieri il maltempo ha interessato soprattutto le regioni settentrionali, come scritto in precedenza, il fronte instabile si è allargato investendo anche le regioni centro-meridionali a partire fin dalle prime ore della notte, con fenomeni che localmente sono risultati anche piuttosto intensi specie in Toscana, come vedremo nei prossimi paragrafi. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà a sferzare su diversi settori delle regioni centro-meridionali, spostandosi in particolare sulle Marche, sulle zone centrali della Puglia e su quelle tirreniche della Calabria.

Forte maltempo provoca disagi e allagamenti in Toscana

Nonostante il maltempo non abbia presentare carattere eccessivamente intenso e né tantomeno sia stato accompagnato da attività elettrica, è comunque riuscito a provocare dei disagi in alcune zone della Toscana, dove la parte più intensa dell'instabilità ha colpito nel corso di questa notte. Infatti, stando a quanto riporta il sito "arezzonotizie.it", è stata una notte difficile per la città di Arezzo, alle prese con fenomeni a tratti molto intensi che hanno provocato diversi allagamenti e disagi sui quali approfondiremo nel prossimo paragrafo.