METEO – Forte NUBIFRAGIO sferza Palermo: diversi i DISAGI e gli ALLAGAMENTI, ecco tutti i dettagli

Goccia fredda in azione nel Mediterraneo

E’ da alcuni giorni che una goccia fredda sta portando i suoi effetti all’interno del Mediterraneo: mentre però inizialmente e più precisamente ad inizio settimana gli acquazzoni, i temporali e talvolta anche i nubifragi interessavano le zone occidentali del mare nostrum (laddove si era posizionata d’altronde), negli ultimi giorni il vortice ciclonico si è spostato verso oriente avvicinandosi alla nostra Penisola e provocando condizioni di spiccato maltempo in alcune aree italiane, Sardegna in primis. Nella giornata di oggi, come vedremo, l’instabilità si è ulteriormente diffusa sull’Italia, con un’allerta meteo vigente del Dipartimento di Protezione Civile.

Violenti temporali colpiscono anche la Sicilia tirrenica. Instabilità sul Lazio in mattinata

Nella giornata di oggi l’avvicinamento del vortice ciclonico precedentemente menzionato sta portando condizioni di più diffuso maltempo sulla nostra Penisola che in ogni modo riguardano maggiormente le Isole Maggiori. Violenti temporali hanno infatti colpito e stanno tutt’ora colpendo il versante tirrenico della Sicilia, dove come vedremo si presentano alcuni disagi. Un sistema temporalesco si è però formato in mattinata anche al largo delle coste laziali, colpendo parte della zona pontina e spegnendosi in breve tempo sulle aree sub-costiere. Per sapere i dettagli sulle previsioni meteo delle prossime ore, consultate il nostro editoriale pomeridiano.

Violento nubifragio colpisce Palermo, torna la paura

Come accennato in precedenza dunque, l’azione del vortice ciclonico all’interno del Mediterraneo si fa notare soprattutto sulle due Isole Maggiori, colpendo in particolar modo il versante tirrenico della Sicilia. Duramente colpita risulterebbe la città di Palermo, dove è riecheggiata tra i cittadini la paura relativa all’alluvione che colpì il capoluogo siciliano solamente quest’estate. Fortunatamente però e come vedremo nel prossimo paragrafo, i danni e i disagi che ne sono derivati questa volta nulla hanno a che vedere con quel nefasto episodio, in cui caddero a terra oltre 100 millimetri nel giro di un brevissimo lasso di tempo.