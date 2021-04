METEO – Forte ONDATA di MALTEMPO in arrivo con rischio NUBIFRAGI, ecco i dettagli

Peggioramento in atto sulla nostra Penisola

Un peggioramento è pressoché in atto sulla nostra Penisola nella giornata odierna, come testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal radar meteorologico. Piogge e rovesci stanno interessando dalla tarda mattinata di oggi le zone dell’alessandrino in primis, ma nelle prossime ore il maltempo è destinato ad estendersi. L’Anticiclone dunque torna ad arretrare dopo che per una manciata di ore, circa 48, aveva assicurato condizioni di bel tempo praticamente sull’intero stivale.

Fenomeni in intensificazione nelle prossime ore

Il peggioramento in atto sulla nostra Penisola è dovuto dall’affondo piuttosto blando, ma determinante, di un cavo atlantico sul Mediterraneo centro-occidentale. Tale cavo atlantico si sposterà nelle prossime ore verso est, in direzione del nostro Paese, acuendo le condizioni di maltempo ed estendendole a tutte le regioni nordoccidentali, Lombardia ed Emilia Romagna. I fenomeni potrebbero risultare anche particolarmente intensi e a tratti a carattere di nubifragio in Liguria.

Ondata di maltempo culminerà per la giornata di lunedì

Il transito del più volte menzionato cavo atlantico sarà piuttosto lento e dunque il peggioramento risulterà più duraturo. Le piogge e i temporali continueranno infatti a colpire l’Italia anche nella giornata di domani domenica 11 aprile, con l’estensione dei fenomeni fin sulle regioni centrali e in quelle nordorientali con locali possibili nubifragi soprattutto sull’alto versante tirrenico. Ma l’ondata di maltempo culminerà nella giornata di lunedì 12 aprile, stando ai principali centri di calcolo e come approfondiremo nel prossimo paragrafo.