METEO – Forte PERTURBAZIONE in arrivo sull’ITALIA: MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI, i dettagli

Ondata di maltempo traslata verso sudest

L’ondata di maltempo che fino alla giornata di ieri e per tutta la prima parte di questa settimana ha interessato l’Italia da nord a sud, recando anche diversi danni e disagi a causa di nubifragi localmente persistenti soprattutto sulle regioni meridionali, ha definitivamente abbandonato la nostra Penisola in favore di una temporanea rimonta dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana. Che già a partire da questa sera mostrerà segnali di cedimento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve in arrivo questa sera sull’estremo nord a partire dai 1300/1400 metri

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono apparse generalmente stabili quest’oggi e anche ampiamente soleggiate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, a seguito di qualche annebbiamento mattutino che si è poi velocemente diradato entro il primissimo pomeriggio. Questa sera tuttavia l’intrusione di nuove correnti perturbate di natura atlantica, porteranno qualche rovescio sull’estremo nord che assumerà carattere nevoso a partire dai 1300/1400 metri sul Trentino Alto Adige.

Domani nuova perturbazione arriverà ad interessare l’Italia

Nella giornata di domani venerdì 20 novembre una nuova saccatura di origine nordatlantica è pronta ad affondare sul Mediterraneo centrale: l’Anticiclone desisterà alla prepotenza del flusso atlantico che innescherà persino una ciclogenesi sul Medio Tirreno che scorrerà rapidamente via verso meridione. Ciò porterà comunque forte maltempo al centro-sud, in particolare in un primo momento sul settore tirrenico e in successiva estensione anche su quello jonico entro sabato 21 novembre, dove saranno possibili dei nubifragi stando ai principali centri di calcolo.