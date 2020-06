METEO – Forte TEMPORALE a Frosinone: numerosi gli ALLAGAMENTI e crollo di un ponte

Maltempo in Italia

Rovesci e temporali interesseranno il nostro Paese almeno fino alla giornata di giovedì e anche nelle ultime ore non sono mancate situazione di criticità. Il meteo sull’Italia potrebbe restare instabile non solo nelle prossime ore ma sino alla metà di giugno ma probabilmente anche oltre con numerose occasioni per piogge e temporali. Situazione difficile anche oggi in molte zone del paese e non solo al nord Italia. Allagamenti, grandinate e forti temporali anche al centro, situazione critica nella provincia di Frosinone. Proprio nelle prossime ore saranno possibili forti temporali e locali grandinate in gran parte del centro-nord. Nel pomeriggio odierno piogge torrenziali hanno interessato il basso Lazio, creando allagamenti e molti danni soprattutto nella zona di Frosinone.

Violento temporale a Frosinone

Situazione molto difficile nel basso Lazio, soprattutto nella zona di Frosinone, dove un nubifragio si è abbattuto sulla città provocando danni e diversi allagamenti. Come riportato da frosinonetoday.it, si sono sfiorati i 100 mm in pochissimo tempo e i comuni più colpiti sono quelli di San Giorgio A Liri, Esperia, Vallemaio, Sant’Apollinare, Sant’Andrea, Castelnuovo Parano. Inoltre, è crollato anche un ponte in località Petrose. La struttura, la cui manutenzione è gestita dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri, ha ceduto improvvisamente e si è accartocciata su se stessa molto probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua. Allagamenti e qualche disagio anche in città ma nessuna situazione particolarmente critica. Immediati e numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato senza alcuna interruzione per sgomberare l’acqua dalle abitazioni e per altre numerose segnalazioni.

Lunga fase instabile in Italia

Il Lazio non è stata l’unica regione ad essere interessata dal maltempo, numerose sono state le grandinate e i temporali in molte zone, soprattutto tra Umbria, Abruzzo e Molise e la situazione resterà ancora fortemente instabile. Questa settimana di giugno risulterà quasi del tutto compromessa, specie al nord e al centro ma la situazione nel complesso rimarrà instabile e relativamente fresca probabilmente fino al 20 giugno, soprattutto nelle zone interne italiane dove saranno maggiormente probabili temporali. Le temperature inoltre continueranno a mantenersi in linea con il periodo ed anzi in alcuni casi leggermente inferiori. Possibile un’ultima decade di giugno più stabile ma ancora adesso sono numerose le incognite, ci torneremo.