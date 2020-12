METEO – Forti ACQUAZZONI in Lombardia, 80 persone isolate a Morbegno a causa di una frana, i dettagli

L’instabilità mette le radici nel Mediterraneo

Sono ormai due settimane che sulla nostra Penisola assistiamo a condizioni meteo di generale instabilità, portate in Italia dall’affondo continuo di saccature di matrice nordatlantica. Talvolta il maltempo ha mostrato anche il suo lato più violento, portando di tanto in tanto danni anche ingenti: alcuni di questi hanno per esempio riguardato persino attrazioni turistiche del Veneto. Tuttavia nella giornata odierna i fenomeni sembrano essere mediamente moderati.

Allerta meteo vigente sulla nostra Penisola

Nella giornata odierna, come accennato precedentemente dunque, troviamo condizioni meteo sì instabili, ma con fenomeni mediamente moderati laddove colpiscono. Tuttavia, le piogge e gli acquazzoni intensi che hanno sferzato l’Italia nei passati giorni hanno riempito fiumi e reso i terreni molli, favorendo il rischio di frane e smottamenti. E’ anche per questo che oggi vige un’allerta meteo che il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato già nella giornata di ieri.

Maltempo colpisce anche la Lombardia con qualche disagio

L’instabilità ha travolto letteralmente da nord a sud tutta l’Italia, portando in molti casi diversi danni e disagi persino ad attrazioni turistiche, come scritto in precedenza. Forte maltempo ha colpito anche la Lombardia, in particolare le province più settentrionali: a Morbegno infatti, nelle scorse ore si sarebbe verificata una frana, preceduta da un boato, che ha interessato la frazione Desco e che ha isolato circa 80 persone stando a ciò che si apprende dal sito “laprovinciadisondrio.it“. Ieri una frana aveva isolato circa 200 persone in Campania, scopri i dettagli.