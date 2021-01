METEO – Forti NEVICATE in Calabria e a Cosenza: DISAGI e TRAFFICO PARALIZZATO, ecco i dettagli

Giunta al termine la fase di stabilità di inizio settimana

E’ giunta ormai al termine la finestra di stabilità che si era ritrovata sull’Italia all’inizio di questa settimana, garantita non tanto da una figura di Alta pressione ma da una lacuna barica lasciata dalla perturbazione che nello scorso fine settimana aveva interessato la nostra Penisola portando maltempo di stampo invernale. Anche in questo weekend per l’appunto l’Italia sarà assediata da correnti più fredde e instabili.

Peggioramento in atto già da stasera

A causa della formazione di un minimo depressionario nella prima parte di oggi sull’alto versante tirrenico e in successivo rapido movimento verso sudest, un peggioramento delle condizioni meteo riguarderà (e sta già riguardando) il basso settore tirrenico, con precipitazioni mediamente moderate e nevicate a quote anche piuttosto basse intorno ai 300/500 metri. Localmente i fenomeni nevosi potrebbero risultare particolarmente intensi.

Forti nevicate tra Campania e Calabria a bassa quota

Come dunque avevamo pronosticato in un editoriale pomeridiano, le condizioni meteo sui settori tirrenici meridionali sarebbero peggiorate in favore del maltempo di stampo invernale, con nevicate anche localmente intense che stanno imperversando tra Campania e Calabria a quote di bassa collina. Proprio in quest'ultima peraltro si segnalano i disagi più evidenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.