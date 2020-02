METEO – Forti NUBIFRAGI si abbattono causando un ALLUVIONE e l’ESONDAZIONE di diversi corsi d’acqua, VIDEO di quanto è successo in Brasile

Tempo ancora una volta asciutto ovunque sull’Italia

Ancora una volta nella giornata odierna a prevalere sullo scenario meteorologico italiano è un vasto Anticiclone che si impone non solo sulla nostra Penisola, ma anche sull’intero Mediterraneo centro-occidentale, portando condizioni meteo generalmente stabili con tempo asciutto. Ciò nonostante un aumento della copertura nuvolosa anche piuttosto evidente lungo le regioni tirreniche, dove comunque non si sono riscontrati e non sono previsti fenomeni di rilievo.

Diversi record battuti ieri sulla nostra Penisola

La giornata di oggi segue la giornata di ieri quando diversi record di caldo si sono battuti all’interno del nostro Paese soprattutto lungo le coste adriatiche. Qui infatti, hanno spirato in maniera anche intensa i venti di garbino (provenienti da sud-ovest), che sono notoriamente caldi e secchi per queste aree. Ciò ha fatto schizzare le colonnine di mercurio su valori tutt’altro che invernali e fino a +25°C, battendo anche qualche record sul quale abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Fenomeni estremi anche in Brasile

In un contesto climatico tutt’altro che invernale sull’Italia, non sono mancati comunque eventi meteorologici estremi, come appunto le elevate temperature. Tuttavia non è l’unico Paese in queste ore ad avere a che fare con tali estremizzazioni: il Brasile è infatti flagellato da pesanti nubifragi, che stando a quanto riporta la testata giornalistica “Sky TG 24” non ha mancato di portare gravi disagi in molte aree, anche a San Paolo.