METEO – Forti PIOGGE colpiscono Caltanissetta e causano ALLAGAMENTI e disagi: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Italia nel mirino dell’instabilità

Ancora piogge e temporali in Italia, soprattutto al nord, lungo il Tirreno e sulle isole dove non sono mancati disagi. Impulsi nord atlantici in serie continuano a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa centro-occidentale portando, piogge, nevicate e venti tempestosi. Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito a fenomeni molto violenti in diverse regioni e in alcuni casi più tipici della stagione estiva che di quella tardo autunnale. Grandinate e forti piogge hanno interessato Veneto e Friuli con tanto di tromba d'aria nel porto di Trieste giorni fa. Nelle ultime ore invece, forti piogge si sono spostate tra la Sardegna e la Sicilia, causando anche disagi e allagamenti nella zona di Caltanissetta. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Maltempo a Caltanissetta: allagamenti e tanti interventi dei Vigili del Fuoco

Forte maltempo nelle ultime ore anche in Sicilia, dove piogge anche torrenziali e temporali hanno colpito gran parte dell'isola provocando alcune situazioni di disagio dovuti principalmente ad allagamenti. Come si legge su ilfattonisseno.it non sono mancati allagamenti a Caltanissetta, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato diverso tempo per far fronte ad alcune situazioni di criticità, soprattutto in via Don Minzoni. Proprio qui infatti, oltre al fisiologico traffico dovuto all'imminente suono della campanella per i bambini dell'infanzia e primaria, si è trovato davanti un allagamento con non pochi problemi per gli automobilisti. Anche in altre zone della città sono stati necessari interventi e per le prossime ore piogge e locali temporali saranno ancora possibili in zona.

Maltempo anche nelle prossime ore

Nelle prossime ore si intensificheranno le piogge sul basso Tirreno e sulle isole, dove non sono esclusi nemmeno dei temporali. Tempo molto incerto anche altrove con qualche pioggia non esclusa al nord e lungo le zone interne dell'Italia centrale ma qualcuna anche lungo le coste tirreniche. Nella giornata di ieri si è vissuta una sorta di tregua ma piogge sono state comunque presenti tra il Tirreno e il nord-ovest. Un miglioramento più deciso ma del tutto temporaneo potrebbe intervenire nella giornata di lunedì, ne riparleremo. Di seguito riportiamo fenomeni violenti che hanno colpito l'Italia nel corso degli ultimi giorni.

