METEO – Forti PIOGGE e ACQUAZZONI minacciano l’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Anticiclone in arretramento nelle ultime ore

Dopo una prima parte di settimana con generale bel tempo sull’Italia, grazie all’azione di un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana sospinto dal moto ciclonico di una saccatura presente sulla Penisola iberica (il cui raggio d’azione ha portato ingenti disagi e danni soprattutto in Portogallo). La stessa saccatura che ora, avanzando lentamente verso oriente in direzione cioè dello stivale, sta mettendo ai ferri corti l’Anticiclone determinandone un primo cedimento. Piogge infatti sono attualmente in ingresso sulle zone più nordoccidentali della nostra Penisola.

Prossime ore piogge e acquazzoni al nordovest, colpite però solo determinate zone

L’arretramento della campana anticiclonica come scritto in precedenza porterà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni nordoccidentali, con le piogge che interesseranno principalmente la Valle d’Aosta, l’alto Piemonte e localmente, con brevi rovesci intermittenti anche alcune zone della Liguria. Sul resto del Paese invece persisteranno in serata ancora condizioni di relativo bel tempo, nonostante sulle regioni settentrionali sia comunque piuttosto evidente un netto aumento della copertura nuvolosa. Temperature che non subiscono variazioni importanti.

Maltempo su buona parte del nord Italia

A partire già dalle prime ore della giornata di domani venerdì 23 ottobre il fronte di maltempo si estenderà su tutte le regioni nordoccidentali e entro il pomeriggio, praticamente su buona parte del nord Italia. Più all'asciutto il triestino e l'Emilia-Romagna, eccezion fatta per il piacentino. Il cavo atlantico si avvicinerà in maniera sempre più minacciosa verso la nostra Penisola determinando qualche locale pioggia o acquazzone anche in Toscana per la serata. Più asciutto e relativamente stabile altrove, con temperature che tendenzialmente aumenteranno nei valori minimi e si abbasseranno in quelli massimi, ma si tratterà perlopiù di oscillazioni fisiologiche.