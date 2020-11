METEO – Forti PIOGGE e locali NUBIFRAGI nel corso del WEEKEND su queste regioni d’ITALIA, i dettagli

Meteo Italia: prime piogge in Sardegna

Campo di alta pressione ancora presente su gran parte dell’Italia con foschie, nebbie e nubi basse in pianura Padana e lungo le valli interne. Segnali del cedimento del campo di alta pressione così come preventivato da diversi giorni a questa parte ci arrivano dalla Sardegna dove sono in atto delle piogge e dei acquazzoni già in queste primissime ore della giornata. Precipitazioni che nel corso del prossimo weekend andranno ad interessare soprattutto il sud Italia con possibilità di piogge torrenziali e nubifragi. Fenomeni più moderati o del tutto assenti al centro-nord.

Meteo, maltempo in arrivo su queste regioni d’Italia

L’avvicinamento della vasta e ben strutturata circolazione di bassa pressione tra la penisola iberica e le coste nord africane attraverso il bacino del Mediterraneo riporterà il maltempo su alcune regioni del Paese e non tutte. Con l’ulteriore carico di umidità nel passaggio attraverso il Mediterraneo, la perturbazione genererà fenomeni particolarmente intensi sulle isole maggiori specie in Sardegna, poi anche sulle regioni meridionali peninsulari. Durante la giornata di Sabato attesi nubifragi in Sardegna e Sicilia, poi tra Sabato e Domenica anche in Calabria, Basilicata e Puglia.

Meteo: Italia divisa in due nel corso del prossimo weekend

Per la giornata odierna precipitazioni significative da segnalare solo in Sardegna ed in nottata su coste di Toscana e Liguria con la parte più avanzata della perturbazione in arrivo. Weekend dai connotati tipicamente autunnali con piogge torrenziali e nubifragi al sud Italia, possibili piogge anche al centro Italia tuttavia di debole o di moderata intensità. Ancora un mese di novembre avaro di piogge per il nord Italia con solo qualche debole fenomeno previso in Liguria e basso Piemonte nonché in Romagna poi per la giornata di Domenica 29 Novembre.