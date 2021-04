METEO – Forti PIOGGE e possibili TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in espansione in serata su buona parte del nord

Dopo una giornata in cui è stato comunque evidente un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con un generale aumento della nuvolosità che si è mostrata più consistente sul versante tirrenico, in serata piogge e rovesci si estenderanno a buona parte del nord, in particolare interessando il nordovest, la Lombardia e l’Emilia Romagna. I fenomeni potranno essere localmente accompagnati da attività temporalesca e a tratti potrebbero manifestarsi a carattere di nubifragio, specie in Liguria.

Domani maltempo in arrivo anche sulle regioni centrali e nordorientali

Il fronte di maltempo si estenderà ulteriormente con il passar delle ore e nella giornata di domani domenica 11 aprile arriverà ad interessare praticamente tutto il nord con l’interessamento anche delle regioni nordorientali e, in serata, le regioni centrali specie di sponda tirrenica. Qui i fenomeni potrebbero assumere oltre che carattere temporalesco, anche quello di nubifragio specie in Toscana. Nubifragi non esclusi anche in Liguria, in particolare nella prima parte di giornata. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Appennino Emiliano ed Alta Toscana, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale, settentrionale e sud-orientale, Lombardia, Veneto sud-occidentale, Friuli Venezia Giulia settentrionale, Emilia-Romagna occidentale e Toscana centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Nord e Toscana, Umbria centro-settentrionale e settori settentrionali di Lazio e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati al Nord. Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m su tutti i settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile cale le massime su Lombardia e Triveneto. Venti: forti dai quadranti meridionali su Sardegna, Sicilia meridionale e occidentale, Liguria di Levante e settori costieri di Lazio e Toscana. Mari: molto mossi il Mar Ligure, in attenuazione serale, il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.