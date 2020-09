METEO – Forti PIOGGE e possibili TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, lista città colpite

Ancora maltempo estremo in Italia, colpito oggi principalmente il centro-sud Il fronte freddo derivante dalla goccia fredda in affondo sul Mediterraneo centrale ha causato diversi problemi a causa del maltempo quest’oggi soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Violenti acquazzoni localmente a carattere di nubifragio si sarebbero abbattuti su diverse aree del centro-sud, dalla Sardegna al Lazio e alla Campania e comunque in generale lungo il medio-basso versante tirrenico. Nelle passate ore più precisamente una tromba d’aria si sarebbe abbattuta sul bassissimo litorale romano, in quel di Nettuno, provocando diversi disagi e danni. Fenomeni intensi anche al nordest Tuttavia, se il fronte freddo della perturbazione ha interessato e sta interessando il centro-sud (con un graduale miglioramento attuale sulle regioni centrali per la verità), lo spostamento di un minimo depressionario inizialmente originato sul Mar Tirreno sul Mar Adriatico ha determinato un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Romagna con fenomeni intensi, in ulteriore estensione su parte del Triveneto e dell’Emilia orientale. Nel corso del pomeriggio infatti una violenta grandinata si sarebbe abbattuta su Chioggia, imbiancando tutto e provocando uno scenario tipicamente invernale con annessi disagi. Forte maltempo (residuo) in arrivo per domani Tornerà a spingere dai quadranti sudoccidentali una campana anticiclonica di matrice afroazzorriana che sancirà un primo allontanamento della goccia fredda verso nordest. Ciononostante, le condizioni meteo risulteranno ancora perturbate soprattutto nella prima metà di giornata sul medio-basso versante tirrenico dove si attendono fenomeni localmente intensi e talvolta accompagnati da attività temporalesca in successivo sconfinamento verso il Molise e la Puglia. Nelle prime ore si osserveranno ancora forti piogge e acquazzoni sulle regioni nordorientali, in graduale miglioramento dalla mattina. Temperature che subiranno un primo lieve rialzo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati o puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Sardegna settentrionale e centro-occidentale, Lazio meridionale, Molise occidentale, Calabria centrale tirrenica e settentrionale ionica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana meridionale, restanti zone del Centro-Sud peninsulari, su resto di Sardegna e Triveneto e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente da deboli a moderati; NEVICATE: al di sopra dei 1600 m sui settori alpini di confine del Triveneto, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento sui settori adriatici centrali e sul Nord-Ovest. Venti: forti occidentali su Sardegna, Sicilia, Sud peninsulare e localmente sui settori costieri delle regioni centrali peninsulari, in attenuazione serale. Mari: agitati il Mar di Sardegna e il Tirreno centro-meridionale; molto mossi i restanti bacini in attenuazione ad iniziare dai settori settentrionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.