METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI colpiscono la Campania: crolla un muro a Castellammare di Stabia, chiusa la strada

Maltempo, forti temporali su parte del sud Italia

Il tempo migliora in alcune regioni italiane con ampie schiarite al nord (soprattutto ad est) e al centro Italia, specie tra Umbria, Marche e Abruzzo, dove il tempo risulta stabile e soleggiato e le temperature sono in aumento. Una certa instabilità insiste invece in Sardegna e lungo le regioni del medio-basso Tirreno, dove anche nelle prossime ore saranno possibili temporali di una certa intensità. Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito a fenomeni molto violenti in diverse regioni e in alcuni casi più tipici della stagione estiva che di quella tardo autunnale. Disagi si sono registrati a causa delle forti piogge in Sicilia e in Campania, con allagamenti, strade chiuse e alcuni crolli, come accaduto a Castellammare di Stabia. Leggi anche: NOVEMBRE 2020 PIU’ CALDO DI SEMPRE A LIVELLO MONDIALE, I DATI

Maltempo in Campania: crolla un muro a Castellamare di Stabia

Una delle situazione più delicate a causa del maltempo si registra in Campania dove continua a piovere ormai da giorni in maniera quasi ininterrotta. Notevole l’accumulo registrato nelle province della regione dove questa settimana sono caduti quantitativi molto elevati e che in genere si registrano nell’arco di mesi. Danni e disagi in Campania: come si legge su stabiachannel.it, un muro è crollato in via Cognulo a Castellammare di Stabia, dove è stata chiusa la strada in attesa della messa in sicurezza. A causa dei temporali delle ultime ore, un muro nel cuore del centro antico si è improvvisamente sgretolato con alcuni detriti che hanno invaso la carreggiata. Immediati i soccorsi giunti sul posto con Polizia e tecnici di Palazzo Farnese che hanno analizzato il danno. Si procederà ora con la messa in sicurezza della zona. Nel frattempo veri e propri nubifragi continuano in zona, piogge e temporali si sono avuti anche tra la nottata odierna e la mattinata di oggi ma il tempo resterà instabile ancora fino alla giornata di domenica. Leggi anche: FINE SETTIMANA CON ITALIA DIVISA A META’ TRA SOLE E PIOGGE, ECCO LE ZONE INTERESSATE

Maltempo in Campania e in Sicilia: attese ancora piogge

Nelle ultime ore allagamenti si sono registrati anche in altre zone della Campania e in Sicilia, soprattutto tra il catanese e la zona di Caltanissetta. Come si legge su ilfattonisseno.it non sono mancati allagamenti a Caltanissetta, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato diverso tempo per far fronte ad alcune situazioni di criticità, soprattutto in via Don Minzoni. Proprio qui infatti, oltre al fisiologico traffico dovuto all’imminente suono della campanella per i bambini dell’infanzia e primaria, si è trovato davanti un allagamento con non pochi problemi per gli automobilisti. Leggi anche: PROSSIMO WEEKEND ANCORA PIOVOSO SULL’ITALIA

CONTINUA A LEGGERE