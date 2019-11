METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI, si teme la piena dei fiumi: ALLERTA METEO ROSSA diramata dalla Protezione Civile, ecco le città interessate

La giornata di domani lunedì 18 novembre sarà caratterizzata da una nuova ondata di maltempo proveniente dai quadranti nordoccidentali, grazie ad una saccatura in affondo sul Mediterraneo occidentale. Essa porterà ancora piogge e temporali a partire dalle regioni centrali dalla mattinata, per poi avanzare verso settentrione e colpire il nord entro la serata. Forti rovesci sono attesi soprattutto in serata tra Liguria e Toscana, ma a preoccupare di più è il livello dei fiumi: come vedremo infatti, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idraulico in Italia, vediamo dove.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Appennino emiliano e Toscana centro-settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse dal pomeriggio e tendenti a diffuse in serata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Lombardia centro-meridionale, Trentino, Veneto occidentale, settori di pianura dell’Emilia, Appennino romagnolo, Sardegna centro-occidentale e settentrionale, e su restanti settori di Liguria e Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Piemonte, Lombardia, Veneto e Sardegna, e su Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, residue nella prima parte del giorno, su Calabria tirrenica, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra sopra dei 1200-1400 m sulle zone alpine, con apporti al suolo da deboli a moderati, in intensificazione serale sui settori orientali; dal pomeriggio/sera al di sopra dei 600-700 m sul Piemonte meridionale ed entroterra Ligure, sopra i 1200-1400 m sull’Appennino emiliano, con apporti al suolo moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione al Centro-Sud peninsulare e Sicilia. Venti: localmente forti meridionali su Sicilia occidentale e settori costieri di Sardegna, Lazio e Toscana. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, tendenti ad agitati i bacini occidentali. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo precedentemente riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 18 novembre 2019: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese. Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Arno-Costa. ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini emiliani centrali, Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani orientali. Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre. Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Etruria. Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali. Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano. Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini romagnoli, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene. Sardegna: Logudoro. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali. Sardegna: Logudoro. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Emilia Romagna: Bacini romagnoli, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso. Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene. Sardegna: Logudoro. Toscana: Serchio-Costa, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e i seguenti: L’Aquila, Sassari.