METEO – Forti PIOGGE e violenti TEMPORALI stanno per colpire l’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi breve tregua, maltempo localizzato al nord Abbiamo fin qui assistito nella giornata odierna ad una breve tregua dal maltempo, in un contesto comunque che rimane tendenzialmente perturbato sulle regioni settentrionali, dove le piogge colpiscono comunque in maniera estremamente localizzata al momento. Le condizioni di ritrovata e prevalente stabilità sono dovute allo spostamento del minimo depressionario, che fino a ieri ha interessato lo stivale portando anche qualche danno sul basso litorale laziale, in particolar modo Terracina, che si è andato in queste ore posizionandosi sul Mediterraneo orientale, favorendo un temporaneo ritorno dell’Alta azzorriana sull’Italia. Prossime ore il maltempo assumerà carattere più diffuso al nord Nelle prossime ore e grazie all’avanzare verso meridione della suddetta area depressionaria di matrice atlantica che presenta un profondo centro di bassa pressione sul Mare del Nord inferiore ai 1000hPa, il maltempo sulle regioni settentrionali tenderà ad assumere carattere più diffuso, passando con tutta probabilità da isolato a sparso. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi, ma gli accumuli, laddove l’instabilità colpirà, presenterà comunque valori deboli. Sul dettaglio previsionale relativo alle prossime ore abbiamo tuttavia approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Domani giornata di maltempo sull’Italia Le condizioni meteo tenderanno ad un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali nel corso della mattinata di domani domenica 7 giugno, con l’intensificazione dei fenomeni prevista soprattutto sulle aree più a nord della Lombardia, dove nel corso del pomeriggio sarà comunque possibile qualche nubifragio con accumuli moderati se non elevati entro fine giornata. L’instabilità accompagnata da piogge e temporali interesserà comunque buona parte delle regioni settentrionali, con un parziale coinvolgimento anche di quelle centrali e in particolar modo della Toscana tra tardo pomeriggio e serata con fenomeni localmente anche intensi. Entro la tarda serata non è escluso l’interessamento dei settori costieri settentrionali del Lazio.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Piemonte, Appennino emiliano, Lombardia, Triveneto e Liguria, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati su Liguria centro-orientale, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e sulla Toscana, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale, Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia; massime in sensibile diminuzione al Nord. Venti: localmente forti meridionali su Liguria, Sardegna, Sicilia occidentale, su tutte le regioni del versante tirrenico e sull’Appennino settentrionale. Mari: molto mosso il Mar Ligure e, dalla serata, il Mare ed il Canale di Sardegna e localmente il Tirreno centrale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.