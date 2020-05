METEO: forti sbalzi di temperatura in ITALIA, maltempo e caldo si contendono il Mediterraneo

Italia divisa in due tra maltempo e caldo intenso nei prossimi giorni, ecco perché

Seconda settimana di maggio che vedrà una situazione sinottica particolare, in grado di portare sia maltempo sia caldo intenso in Italia. Al momento una vasta saccatura depressionaria, pilotata da un profondo centro di bassa pressione posizionato sulla Scandinavia, si muove sull’Europa centro-occidentale portando condizioni meteo instabili o perturbate anche al Nord e su parte del Centro Italia. Nelle prossime ore non si escludono temporali anche di forte intensità o a carattere di nubifragio sulle regioni settentrionali. Aria molto calda sta invece per investire le regioni meridionali con temperature che non faticheranno a superare i +30 gradi su diverse regioni. L’evoluzione meteo a seguire potrebbe comunque riportare qualche pioggia anche al Sud Italia e clima più fresco con temperature in linea con le medie del periodo.

Da metà settimana impennata delle temperature, oltre 10 gradi sopra media

Aria molto calda verrà spinta verso il Mediterraneo orientale a partire dalla seconda metà della settimana a causa di una depressione che affonderà tra Penisola Iberica e Marocco. L’Italia potrebbe trovarsi parzialmente investita da questa ondata di caldo precoce con valori di temperatura comunque notevoli. Saranno le regioni del Sud quelle più interessate ma il caldo si farà sentire anche al Centro. Previsti ad oggi tra Giovedì e Sabato valori di temperatura fino a 10-14 gradi oltre le medie del periodo al Sud e oltre 6-8 gradi al Centro, in media invece sulle regioni del Nord. Temperature massime oltre la soglia dei +30 gradi potrebbero registrarsi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. L’ultima uscita del modello GFS mostra punte anche di +35/36 gradi sulla Sicilia.

Piogge e temporali imperversano al Nord Italia, possibili nubifragi

Prime ore di Lunedì con un minimo di bassa pressione posizionato sulla vicina Francia con valori al suolo intorno a 1000 hPa. Molte nuvole sulle regioni del Nord con acquazzoni e temporali sparsi che interessano quasi tutte le regioni. Fenomeni localmente più intensi tra Liguria e Piemonte e sulla fascia alpina e prealpina. Nel pomeriggio ancora condizioni meteo instabili o perturbate con piogge e temporali sparsi su tutta la regioni settentrionali e localmente sull’alta Toscana. Precipitazioni in graduale esaurimento solo tra la sera e la notte. Durante la settimana il tempo rimarrà instabile al Nord con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto durante le ore pomeridiane e serali. Condizioni meteo a tratti instabili anche al Centro dove però farà più caldo. Temporali nei prossimi giorni che potrebbero risultare più intensi soprattutto al Nord-Ovest.