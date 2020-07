METEO – Forti temporali con grandine stanno per colpire tutte queste città. Lista completa

Piogge e temporali al centro e al sud

Il tempo risulta ancora molto instabile in Italia con piogge e temporali su molte regioni centrali e meridionali. Migliora la situazione invece al settentrione dopo i forti temporali. Tra la serata di ieri e la nottata odierna violentissimi temporali hanno colpito ancora una volta la Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. In queste ore, il maltempo sta viaggiando anche verso il centro Italia, soprattutto versante Adriatico dove sono in atto forti temporali tra Marche meridionali e Abruzzo. Situazione ancora peggiore al meridione dove su molte regioni è in atto anche l’allerta meteo della Protezione Civile. Il tutto continuerà anche per le prossime 24 ore al sud prima di un miglioramento delle condizioni meteo. Vediamo adesso nel dettaglio le zone maggiormente colpite nelle prossime ore. QUI PER L’EVOLUZIONE DEI PROSSIMI GIORNI

Città colpite nelle prossime ore

Come detto, moltissimi saranno i temporali attivi nel corso delle prossime ore sull’Italia centro-meridionale, alcuni anche piuttosto intensi e associati a grandinate e raffiche di vento. Come detto la situazione è migliorata al settentrione dove sono in atto schiarite anche ampie, temporali invece al centro e al sud. Di seguito le città a maggior rischio sino a sera: Grosseto, Terni, Viterbo, Rieti, Latina, Roma, Frosinone, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, L’Aquila, Chieti, Campobasso, Termoli, Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Cosenza, Crotone. Rovesci che insisteranno sulle regioni centrali fino al pomeriggio odierno, al meridione invece sino a tutta la giornata di oggi e in parte anche domani. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità, soprattutto tra l’Abruzzo, il Molise, la Campania e la Puglia con possibili criticità.

Maltempo, danni in Emilia Romagna

Molti i danni nel corso delle ultime ore, in particolare al nord e su parte del centro. Parte dell’Emilia è stata duramente colpita dalle grandinate che hanno provocato danni gravi ai campi agricoli ma anche ad auto e abitazioni, in particolare tra Fabbrico, Rolo e Reggiolo. Come riportato da ilrestodelcarlino.it, poco dopo la mezzanotte un violentissimo temporale associato a chicchi di grandine come palline da tennis, ha interessato Fabbrico, comune in provincia di Reggio Emilia, situato a nord di Carpi. La situazione è risultata grave non solo a Fabbrico ma anche in altri comuni emiliani con conseguenze evidenti anche a Rolo e Reggiolo, pur se con chicchi di grandine più piccoli rispetto al temporale che ha interessato il territorio fabbricese.