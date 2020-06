METEO – Forti TEMPORALI e CROLLO TERMICO in arrivo in ITALIA, ecco dove e quando

Scoppia nuovamente l’instabilità pomeridiana in Italia

Fino alle prime ore di questo pomeriggio la giornata odierna è risultata piuttosto stabile e soleggiata su tutto il territorio nazionale. A partire dalle prime ore di questo pomeriggio però, una cumulogenesi spiccata ha interessato soprattutto le zone interne delle regioni centrali e in special modo la dorsale appenninica, estendendosi fin sulle aree interne della Campania, dove si sono sviluppati temporali anche intensi anche se estremamente localizzati. L’Estate dunque, dopo essere iniziata ieri astronomicamente parlando grazie al relativo solstizio con bel tempo generale (salvo locali eccezioni in Friuli Venezia Giulia), oggi sembra nuovamente incespicare.

Centro di bassa pressione sulla Russia europea, correnti instabili e più fresche lambiscono l’Italia

Le condizioni di maltempo che hanno interessato e interessano ancora per poco altro tempo soprattutto le zone interne della nostra Penisola e in particolare la dorsale appenninica e le aree ad essa adiacenti, sono causate dalla presenza di una vasta area di bassa pressione presente sulla Russia europea (vale a dire sulle zone occidentali della Russia) che determinano lo scorrimento di aria più umida e fresca in arrivo dai quadranti orientali o nordorientali sui Paesi dell’Est Europa. Tali correnti interessano marginalmente anche l’Italia e riescono ad apportare instabilità pomeridiana sul nostro Paese e nei prossimi giorni, come vedremo successivamente, continueranno a dare qualche grattacapo ad un Anticiclone comunque sempre più invadente nel Mediterraneo.

Anticiclone tra alti e bassi per tutta la settimana subentrante

A partire dalla giornata di domani lunedì 22 giugno e per tutta la settimana l’Alta pressione di origine inizialmente afroazzorriana si espanderà verso la nostra Penisola allontanando le correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti orientali, responsabili dell’instabilità pomeridiana odierna. Ciò determinerà condizioni meteo di prevalente bel tempo, ma non sempre la stabilità caratterizzerà l’intero territorio nazionale. Tali correnti instabili e di provenienza orientale rimarranno comunque una spina nel fianco per l’Anticiclone, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.