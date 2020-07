METEO – Forti TEMPORALI e GRANDINATE bersagliano l’ITALIA: la Protezione Civile ha emesso l’ALLERTA, ecco le città interessate

Forti temporali al nord quest’oggi

A partire fin dalla tarda mattinata o primissime ore di questo pomeriggio, le condizioni meteo sono tornate a peggiorare in alcune zone del settentrione a causa dell’infiltrazione di correnti più umide e fresche in scorrimento appena oltralpe, grazie ad un flusso atlantico nettamente sbilanciato verso il continente europeo. Un sistema temporalesco piuttosto intenso e attivo ha interessato a partire dalle primissime ore del pomeriggio le aree sudorientali del milanese e ha traslato successivamente fin sul bresciano portando un accumulo di circa 20-30 millimetri localmente in pochi minuti. Ma le maggiori criticità si sono riscontrate sulle zone meridionali del Veneto, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Fenomeni in attenuazione con residua instabilità stasera

Nel corso della serata e soprattutto da quando è tramontato il sole i fenomeni si stanno via via attenuando, con instabilità residua tenuta in vita da un flusso di correnti più fresche e umide pressoché costante sulle regioni settentrionali. Così, temporali occasionalmente anche intensi potrebbero continuare ad interessare le regioni nordorientali fino a tarda serata, ma anche le località prealpine e alpine del Piemonte non faranno eccezione sotto questo punto di vista. Sul dettaglio relativo all’evoluzione meteo prevista delle prossime ore, abbiamo comunque approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Forte maltempo al nord anche per domani

Contestualmente a una corrente a getto decisamente bassa sul continente europeo, si preparerà nella giornata di domani giovedì 2 luglio un cavo atlantico che dai quadranti nordoccidentali si dirigerà in direzione dell’Italia interessandola direttamente a partire da venerdì. Tale evoluzione sinottica determina per la giornata di domani giovedì 2 luglio la formazione di forti temporali anche a carattere grandinigeno a partire fin dalla tarda mattinata sulle regioni nordorientali e ad intermittenza fino a fine giornata. Con il trascorrere del pomeriggio anche le regioni nordoccidentali si vedranno coinvolte dal maltempo, con un interessamento parziale del piacentino e del ferrarese dal tardo pomeriggio. Asciutto e stabile al centro-sud, dove insisteranno condizioni quasi tropicali con caldo afoso.