METEO – FORTI TEMPORALI e GRANDINATE hanno causato allagamenti e DANNI, il video dell’accaduto a PAMPLONA

Mentre in Italia le condizioni meteo attuali, come vi abbiamo appena descritto, appaiono mediamente stabili, in altre parti del mondo eventi meteo estremi stanno arrecando numerosi danni e purtroppo in alcuni casi anche delle vittime. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dei violenti temporali che hanno interessato nei giorni scorsi il Vietnam , provocando purtroppo almeno 3 vittime ed oltre 6000 case distrutte. Nel corso delle ultime ore è stata la Spagna particolarmente colpita dal maltempo: ieri vi abbiamo descritto la cronaca dei f orti temporali che hanno interessato Salamanca , mentre quest’oggi vi parleremo degli allagamenti avvenuti nella comunità autonoma della Navarra, dove la Capitale Pamplona è stata particolarmente colpita da intense grandinate ed allagamenti.

Meteo Spagna: forti temporali hanno causato allagamenti e disagi nelle ultime ore

Mentre in Italia le condizioni meteo appaiono ancora mediamente stabili, salvo locali disturbi, in Spagna nelle ultime ore si è registrata ondata di maltempo. La presenza di un’ansa ciclonica tra la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico, rende particolarmente instabile l’atmosfera durante le ore diurne; ed è stato proprio tra il tardo pomeriggio e le prime ore della serata che forti temporali si sono abbattuti nella comunità autonoma della Navarra, procurando disagi alla città di Pamplona. Secondo fonti locali, le forti precipitazioni hanno riversato al suolo oltre 30 mm di pioggia in pochi minuti, accompagnati da ingenti quantitativi di grandine; inevitabili gli allagamenti ed i disagi alla circolazione. L’intensa grandinata ha interessato in particolare l’area nord-occidentale della regione di Pamplona, con numerosi interventi dei soccorsi per allagamenti di garage e sottopassaggi; tra le aree più colpite ci sono state le città di Barañáin, Sindaco di Zizur, Orkoien, Arazuri ed il quartiere di Pamplona a San Jorge. In basso il video dell’evento a Pamplona.