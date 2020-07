METEO – Forti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città interessate

Miglioramento tangibile al centro-nord dopo il maltempo dei passati giorni

Nella giornata odierna si osserva un miglioramento tangibile delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali, dopo l’ondata di duro maltempo che le ha coinvolte nella giornata di ieri (regioni centrali) e in quella di venerdì (regioni settentrionali). Questo a causa dell’affondo di una saccatura di origine atlantica che si è successivamente isolata a goccia fredda interessando comunque buona parte dell’Italia peninsulare (in special modo le zone interne). Non ha tra l’altro mancato di portare purtroppo qualche danno e disagio, dapprima in Lombardia e successivamente in Piemonte e nel Lazio.

Residuo maltempo al meridione

Forti temporali avevano interessato nella giornata di ieri comunque anche alcune zone del meridione, sempre delle regioni peninsulari. Nella giornata odierna residuo maltempo caratterizza la Calabria, in particolar modo le zone interne dove nel corso di questo pomeriggio si sono susseguiti fenomeni temporaleschi estremamente localizzati, ma comunque piuttosto intensi. Occasionalmente tali temporali hanno sconfinato fin sulla costa, in particolare nel cosentino. A seguito di un pomeriggio perturbato si verificano ora condizioni meteo decisamente migliori, con fenomeni in attenuazione e che cesseranno totalmente nel corso della serata corrente.

Forte maltempo in arrivo al nordest, piogge residue sulla Calabria tirrenica

Nella giornata di domani lunedì 6 luglio l’affondo di una saccatura di maltempo verso la Penisola balcanica determinerà un’ingerenza di correnti atlantiche anche sulle regioni nordorientali dell’Italia. Ciò sarà causa a partire dal pomeriggio di domani e fino ad almeno il termine della giornata dell’ingresso di forti temporali anche accompagnati da grandine sui settori nordorientali italiani, in particolare in Trentino Alto Adige, alto Veneto e in serata anche Friuli Venezia Giulia. Contestualmente, residuo maltempo insisterà sulla Calabria tirrenica per buona parte del pomeriggio. Altrove più stabile e asciutto.