METEO – Forti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo, la Protezione Civile emana l’ALLERTA: lista città colpite

Maltempo imperversa su tutti i settori italiani

Le condizioni di maltempo stanno interessando tutti i settori italiani da nord a sud in maniera sparsa e non particolarmente diffusa: in particolare, l’affondo di una saccatura di origine polare marittima sta rinvigorendo l’instabilità nella quale la nostra Penisola si trovava già avvolta a causa dell’abbassamento del flusso atlantico verso il Mediterraneo centrale. Pertanto si trovano forti piogge e temporali in questo momento in Friuli e Lombardia, oltre che su alcune zone del centro e del sud peninsulare. Rovesci accompagnati occasionalmente da attività elettrica anche in Sardegna.

Tornata la neve sulle Alpi al di sopra dei 1500 metri

Contestualmente, con l’afflusso di correnti più fresche e di origine polare marittima, anche le temperature hanno subito un ulteriore e sensibile calo al settentrione dove conseguentemente si è abbassata visibilmente la quota neve. Forti nevicate hanno infatti interessato, oltre che l’arco alpino di confine, anche le montagne tra la Lombardia ed il Trentino Alto Adige dove è tornato ad imbiancare dai 1500 metri circa. Non è finita qui poiché nel corso del weekend ormai alle porte, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale, il primo episodio nevoso dell’anno è atteso anche lungo l’Appennino centrale.

Forte maltempo per domani

Nella giornata di domani sabato 26 settembre dunque un nuovo impulso perturbato interessa in maniera determinante la nostra Penisola, con il fronte di maltempo che però interesserà soprattutto il centro-sud. Qui infatti è previsto lo sviluppo di temporali accompagnati anche da grandinate che ad intermittenza fin dalle prime ore della notte interesseranno soprattutto il versante tirrenico in successivo sconfinamento verso il settore adriatico. Le regioni che registreranno gli accumuli più elevati a fine giornata saranno probabilmente quelle di Campania e Calabria. Residua instabilità in nottata sull’estremo nordest (dove la quota neve si assesterà tra i 1200 e i 1400 metri) e Romagna. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’ CONSULTATE IL NOSTRO SITO.