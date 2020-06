METEO – FORTI TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo sull’ITALIA, nuova INTENSA PERTURBAZIONE pronta ad abbattersi su queste regioni

Meteo stabile in questo inizio di giornata

Meteo – Le condizioni meteorologiche risultano mediamente stabili sull’Italia in questo inizio di giornata; il sole splende su gran parte del Centro, Nordovest, Emilia, Campania, Molise e Sardegna, mentre una residua nuvolosità si attarda all’estremo Sud e Triveneto. Una momentanea curvatura anticiclonica del flusso ha favorito un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia, ma una nuova perturbazione è pronta a portare forti temporali e grandinate nei prossimi giorni. Una vasta saccatura collegata ad una profonda ciclogenesi di 983 hPa, attualmente posizionata sul Mare del Nord, si estenderà sull’Europa centro-occidentale determinando un nuovo deciso peggioramento del tempo anche sull’Italia.

Temporali e piogge in arrivo dalla sera sulle regioni settentrionali

Meteo – Il cielo sereno ed il riscaldamento diurno nei bassi strati, favoriranno lo sviluppo di piogge e locali temporali nel corso del pomeriggio a partire dai settori alpini e prealpini; non sono esclusi locali fenomeni anche sull’Appennino settentrionale, in estensione alle pianure emiliane nella seconda parte del pomeriggio. Un nuovo calo barico, con conseguenti infiltrazioni umide in quota, favorirà un’accentuazione dell’instabilità nel corso della sera, quando piogge e temporali irregolari tenderanno ad interessare la Lombardia, specie centro-settentrionale, il Piemonte ed occasionalmente il Triveneto, coste escluse. Nottetempo ulteriore diffuso peggioramento al Nordovest.

Maltempo con temporali e nubifragi dalla notte

Meteo – Nel corso della prossima notte i fenomeni tenderanno ad intensificarsi in particolare tra Piemonte e Lombardia, con possibili temporali di forte intensità; inizialmente tempo più asciutto tra mantovano, pavese ed alessandrino. Peggiora anche in Liguria con piogge in intensificazione tra genovese e Levante Ligure. Domani mattina, domenica 7 giugno, la parte più attiva del fronte perturbato transiterà sulle regioni settentrionali; piogge e temporali diffusi al Nordovest e Triveneto con fenomeni che potranno risultare di forte intensità ed a carattere di nubifragio tra Lombardia e Levante Ligure. Nella seconda parte di giornata condizioni meteo sostanzialmente invariate: forti piogge e temporali insisteranno su gran parte del Nord Italia, con accumuli abbondanti su Lombardia, Liguria di Levante e settori prealpini di Veneto e Friuli. Non si escludono accumuli pluviometri oltre i 100 mm con disagi ed allagamenti.