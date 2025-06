Meteo – Forti temporali e grandine hanno flagellato nelle scorse ore Subiaco: si colora l’Infiorata, i dettagli

Maltempo in atto su parte del Paese

Anche nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo tendenzialmente perturbate sulle aree più interne della nostra Penisola, specialmente su arco alpino e dorsale appenninica a causa dell’infiltrazione di correnti più fresche di natura atlantica nel Mediterraneo. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie appaiono in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore verso un miglioramento

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola progrediranno verso un evidente miglioramento, complice un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale che determinerà l’esaurimento generale della fenomenologia. Il tempo tornerà di conseguenza generalmente stabile e asciutto, anche se in alcuni casi si tratterà di un miglioramento temporaneo. Le temperature, in questo contesto, confermeranno di base una certa stazionarietà o, al più, un lieve aumento rispetto alle 24 ore precedenti.

Forti temporali e grandinate nella Valle dell’Aniene, principali criticità a Subiaco

Il maltempo ha colpito nelle scorse ore il Lazio e, soprattutto la Valle dell’Aniene, dove si sono registrati rovesci, temporali, ma anche grandinate con fenomeni a tratti anche intensi. Tra le località maggiormente colpite, vi è sicuramente l’area di Subiaco (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SUBIACO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), dove, stando a quanto si apprende dal sito “canaledieci.it” si sarebbero segnalati disagi e piccoli allagamenti.

Si colora l’Infiorata del Corpus Domini

Stando a quanto si apprende dal sito citato in precedenza, i fenomeni a tratti intensi avrebbero “colorato” l’Infiorata del Corpus Domini, travolgendo l’allestimento dove vi era segatura colorata: in questo modo, l’Infiorata è diventata un fiume di colore azzurro acceso. Non si sarebbero comunque registrati, invece e fortunatamente, feriti e/o addirittura vittime legati direttamente o indirettamente alla fase di maltempo che si esaurirà comunque nelle prossime ore, come scritto in precedenza.

