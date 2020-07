METEO – Forti TEMPORALI, grandinate e NUBIFRAGI tornano sull’ITALIA: lista zone colpite

METEO : il peggioramento entrerà nel vivo tra sabato e domenica, possibili fenomeni intensi

Buongiorno e ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. Come avrete ormai capito da diversi giorni sulla nostra Penisola si è instaurato un vasto campo di alta pressione che sta favorendo condizioni di tempo sensibilmente stabile e soleggiato. Caldo in aumento tuttavia e sensazione di afa che soprattutto al centro-sud sta divenendo via via più insistente. Attenzione però al fine settimana perchè l’arrivo di un flusso di correnti umide e perturbate favorirà ancora una volta il ritorno del maltempo sulle regioni settentrionali: ad esso saranno associate piogge, temporali ed un improvviso calo delle temperature nell’ordine di quasi 10 gradi. La parentesi sarà rapida ma allo stesso tempo comunque molto intensa: nelle prossime ore i primi fenomeni andranno ad interessare gli estremi settori settentrionali dell’arco alpino, ma già da domani è atteso un primo peggioramento più intenso delle condizioni atmosferiche lungo i rilievi del settentrione. Vediamo però nel dettaglio cosa potrebbe avvenire nella giornata di sabato.

Sabato 11 luglio, nelle prime ore del mattino fenomeni molto intensi già su diverse regioni

Quella di sabato sarà la giornata con il picco dei fenomeni su buona parte delle regioni settentrionali con i temporali che tenderanno a svilupparsi fin verso le pianure. Al primo mattino le precipitazioni più intense tenderanno infatti a concentrarsi tra Lombardia, Veneto e Alto Adige. Non è esclusa la formazione improvvisa di attività temporalesca a ridosso delle zone pianeggianti dell’Emilia occidentale, ma al momento è difficile poter entrare così al dettaglio a oltre 48/54 ore dall’evento. Il suolo molto caldo contribuirà comunque alla genesi di fenomeni estremi che potranno esplicarsi con grandinate e fortissime raffiche di vento. Sul resto del Paese non sono invece attese particolari variazioni di rilievo se non un modesto aumento di innocua nuvolosità medio alta lungo le regioni centro-meridionali. Andiamo però a vedere come si svilupperà il seguito della giornata di sabato.

Pomeriggio-Sera, forti temporali in estensione al Nord Est e settori costieri adriatici

All’imbrunir del giorno il fronte perturbato tenderà a muoversi verso le regioni orientali del settentrione oltre che verso le coste dell’alto Adriatico. Particolarmente colpite risulteranno le città di Padova, Verona, Trieste, Venezia, Rimini, Ferrara, Ravenna, Bologna e Ancona. Non sono escluse grandinate su tutte queste città nel momento più intenso della precipitazione. Migliora invece al Nord Ovest, sulla Lombardia e sull’Emilia occidentale con schiarite sempre più ampie ed un deciso calo termico associato. Sono proprio le temperature che subiranno il calo più intenso portandosi localmente anche al di sotto della media stagionale. Nelle prime ore di domenica i temporali potranno interessare localmente anche le coste adriatiche centrali oltre che quelle della Puglia settentrionale. Nella pagina successiva dell’editoriale tratteremo rapidamente la tendenza per la prossima settimana.