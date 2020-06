METEO – Forti TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA: ecco le ZONE COLPITE

Oggi generale bel tempo in Italia con clima estivo, ma locali eccezioni

Nella giornata di oggi risultano ancora evidenti gli effetti dell’Alta pressione di origine afroazzorriana che sta abbracciando il nostro Paese già da questo inizio di settimana, con bel tempo generale e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Qualche eccezione è però presente al sud Italia e con più precisione nelle zone interne della Calabria e della Sicilia jonica, anche se non sono mancati acquazzoni sulla catena montuosa dei Nebrodi. Inoltre qualche temporale ha colpito anche l’Appennino Tosco-Emiliano e le Alpi occidentali del Piemonte, vale a dire le Alpi marittime. Nelle prossime ore novità sono in arrivo, come vedremo.

Prossime ore peggiora al nordest

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sulle regioni nordoccidentali e in particolare a partire dall’arco alpino a causa di una maggior intrusione di correnti più umide e fresche in arrivo dai quadranti nordorientali, vale a dire da una goccia fredda che nella giornata di ieri ha causato alluvioni e danni ingenti non solo in Serbia, ma anche in parte della Bosnia ed Erzegovina. I fenomeni saranno generalmente moderati e solo localmente intensi. Altrove le condizioni atmosferiche tenderanno invece a migliorare, con la cessazione delle piogge e dei temporali laddove stanno colpendo in queste ore.

Domani giornata di maltempo

Nelle prime ore della giornata di domani giovedì 25 giugno il maltempo continuerà a colpire i medesimi settori che verranno coinvolti già a partire da questa sera, mentre nel corso del tardo pomeriggio e della serata esso si estenderà su buona parte del nord Italia, colpendo dunque la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia dove i fenomeni localmente potrebbero risultare anche violenti. Liguria ed Emilia-Romagna rimarranno ai margini dell’instabilità, con fenomeni solamente locali. Tempo che rimane stabile e soleggiato al centro-sud, con addensamenti nuvolosi innocui lungo la dorsale appenninica.