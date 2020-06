METEO – Forti TEMPORALI minacciano l’ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

E’ già in atto e lo sarà anche nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo che nelle ore di questa sera sta avvolgendo anche il versante tirrenico centrale e l’ Umbria. Le piogge in questo caso risultano localmente intense e accompagnate da attività temporalesca, con accumuli che si aggirano su valori comunque moderati. Nelle prossime ore il transito di una goccia fredda porterà anche qualche grandinata plausibile soprattutto in Toscana e Umbria, localmente anche intensa e con accumuli che a quel punto potranno raggiungere valori puntualmente moderati. Brevi piovaschi plausibili anche sulla Campania centro-settentrionale, mentre rimarrà più asciutto altrove.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Triveneto, Toscana settentrionale ed orientale, Marche ed Umbria, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie sul Veneto sud-occidentale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale e occidentale, resto di Lombardia e Toscana, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Lazio ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile aumento, localmente marcato, sul Piemonte, in locale sensibile diminuzione su Emilia-Romagna e Toscana. Venti: localmente forti occidentali su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale e lungo i crinali appenninici. Mari: localmente molto mossi i bacini occidentali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 14 giugno 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani orientali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Lombardia: Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4. Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante. Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina. Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Umbria e Marche e i seguenti: Massa, Carrara, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Livorno, Arezzo, Lucca, Siena, Milano, Pavia, Mantova, Monza, Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Genova e La Spezia.