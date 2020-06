METEO – FORTI TEMPORALI pronti a colpire nelle PROSSIME ORE queste città, tutti i dettagli!

Meteo in peggioramento: temporali in rapido sviluppo sull’Italia!

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Come di consueto andiamo ad analizzare la situazione meteorologica in atto e per le prossime ore sull’Italia per questa seconda parte di giornata. Dopo il bel tempo prevalente su tutte le regioni nel corso del mattino, in queste prime ore pomeridiane le condizioni meteo stanno subendo un deciso peggioramento. Come vi abbiamo anticipato nell’editoriale del mattino, il transito di una lieve goccia fredda in quota sta favorendo lo sviluppo di acquazzoni e temporali su molte regioni del centro-sud, pronti ad interessare molte città italiane nelle prossime ore. Vediamo nel dettaglio dove.

Temporali al centro-sud, localmente anche di forte intensità

Meteo – Osservando l’immagine satellitare, l’Italia centrale e le zone interne del Sud Peninsulare sono un”fiorire” di nubi convettive, favorite dall’elevato soleggiamento del mattino e dal transito in quota di masse d’aria più fresche ed instabili. L’immagine radar conferma la presenza di temporali tra nord dell’Umbria, zone interne di Toscana, Lazio e lungo l’Appennino centro-meridionale. Nelle prossime ore acquazzoni e temporali potranno raggiungere città come Perugia, Lucca, Siena, Arezzo, Pisa, Frosinone, Teramo, L’Aquila, Caserta ed occasionalmente anche la città di Roma. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi ed a carattere grandinigeno. Temporali più localizzati non si escludono anche sulla Romagna, Calabria e Basilicata.

Italia divisa in due: raggiunti i +30°C al nord, più fresco al sud

Meteo – La rimonta anticiclonica sull’Europa occidentale, ha ormai raggiunto anche parte del nord Italia; il sole prevale sulla Pianura Padana ed anche le temperature ne stanno risentendo sensibilmente. Attualmente si registrano +29°C in città come Milano, Parma e Torino, mentre a Ferrara sono stati raggiunti i +30°C così come a Grosseto e zone interne del Lazio. Al sud la situazione è decisamente diversa, complice una circolazione sostenuta dai quadranti settentrionali, con le temperature che in città come Bari e Palermo faticano a raggiungere i +24°C. Nei prossimi giorni è atteso un generale ulteriore aumento delle temperature, per la prima ondata di caldo del mese di giugno.