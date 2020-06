METEO – Forti TEMPORALI pronti a colpire nuovamente l’ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Rimarranno ancora spalancate le porte che dall’ Atlantico conducono sull’ Italia anche nella giornata di domani giovedì 18 giugno. In particolare, un’ansa ciclonica rinnoverà condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali, più specificamente su quelle nordorientali, dove sono attesi temporali anche particolarmente intensi soprattutto sul Friuli Venezia Giulia . Temporali interesseranno anche l’arco alpino centro-occidentale e le pianure immediatamente adiacenti. Isolati temporali potranno colpire ancora una volta le zone interne del centro-sud, più probabilmente l’Appennino centrale. Altrove il tempo non solo rimarrà asciutto, ma anche tendenzialmente soleggiato e con temperature gradevoli.

Nel corso della prima parte della giornata odierna il maltempo ha colpito nuovamente in maniera dura la nostra Penisola. La progressione di una saccatura di origine nordatlantica ha infatti determinato lo sviluppo di violenti temporali soprattutto al nord Italia e che hanno colpito principalmente il Piemonte e la Lombardia. In quest’ultima si sono segnalate anche delle criticità che hanno interessato Nembro e il bergamasco relativo a danni ed allagamenti , località che peraltro sono state già colpite da violente grandinate nella sera del 2 giugno . In un momento successivo i temporali si sono estesi verso oriente, interessando il Triveneto e le regioni nordorientali. Isolati temporali hanno coinvolto nel pomeriggio anche le zone interne del centro-sud.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 18 giugno 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Nodo idraulico di Milano. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Lombardia: Bassa pianura occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Appennino pavese. Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce, Pianura settentrionale. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Vercelli, Verbano, Biella, Novara, Milano, Varese, Como, Monza, Bergamo, Brescia, Pavia, Lecco, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Rovigo, Padova, Vicenza, Venezia, Verona, Treviso e Belluno.