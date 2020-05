METEO – Forte TEMPORALE provoca allagamenti in città: fiumi di ACQUA E FANGO travolgono strade e abitazioni, ecco quanto accaduto a Udine

Forte maltempo al nord Italia

Dopo giornate stabili e soleggiate da nord a sud, il tempo è cambiato nella nostra penisola con piogge e temporali in particolare al nord. Sull’Italia il tempo è cambiato nel corso delle ultime ore in particolare al settentrione, mentre al centro e al sud insiste ancora l’anticiclone e le temperature sono in aumento a causa della risalita di aria calda nord-africana come risposta a un affondo fresco sulla Spagna. Piogge, temporali e forti venti hanno colpito varie regioni del settentrione, portando tempo perturbato con rovesci e temporali su molte regioni. Le temperature hanno subito una riduzione al settentrione, situazione migliore invece al centro con qualche pioggia in Toscana e lungo l’appennino, clima caldo e soleggiato al sud con ulteriore rialzo termico nel corso dei prossimi giorni e con valori ben oltre i 30 gradi, specie tra Puglia, Calabria e Sicilia. Non sono manati i primi forti temporali come ad esempio in Friuli Venezia Giulia, dove, soprattutto nella zona di Udine, non sono mancati allagamenti e disagi alla circolazione.

Piogge intense e allagamenti in Friuli Venezia Giulia

Come detto, non sono mancati i primi disagi al nord Italia a causa delle forti piogge. Come riportato da udinetoday.it, un forte temporale seguito poi da pioggia intensa, ha colpito ore fa la zona di Udine, dove sta continuando a piovere ad intermittenza anche questa sera. I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo sono dovuti intervenite a Sedegliano per allagamenti e in particolare uno scantinato finito sott’acqua. L’acqua ha invaso diverse abitazioni provocando non pochi disagi. Alcuni problemi si sono avuti anche per diverse famiglie dell’hinterland udinese che a Pasian di Prato e Martignacco hanno dovuto fare i conti diversi allagamenti. Proprio in queste ore, un’intensa linea temporalesca sta attraversando altro Veneto e Friuli, in movimento da sud-ovest verso nord-est. In zona il tempo resterà marcatamente instabile anche nella giornata di domani, con piogge, temporali e temperature miti.

Rovesci e temporali anche domani al nord

Le regioni settentrionali, come detto, saranno quelle maggiormente interessate dal maltempo anche nei prossimi giorni poichè si troveranno in prossimità dell’area con grandi contrasti termici, quindi zona di contrasto tra masse d’aria differenti. Piogge e temporali continueranno a fasi alterne al nord per tutta la settimana corrente, mentre la situazione sarà ben diversa al centro e al sud, dove, a parte la Toscana e le zone interne del centro nella giornata di domani, le precipitazioni risulteranno assenti. L’affondo di aria più fresca a instabile sull’ovest del Continente, che andrà a coinvolgere anche Sardegna e parte del nord Italia, attiverà come risposta la risalita di un cuneo anticiclonico africano che prenderà in pieno il sud dell’Italia e parte dei Balcani, soprattutto Albania, Grecia, Bulgaria.