METEO – Forti TEMPORALI sferzeranno ancora l’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi maltempo su buona parte del nord Italia

Nella giornata di oggi si sono fatti notare su buona parte del nord Italia gli effetti del transito rapido di un cavo atlantico sulle regioni settentrionali. Fin dalle prime ore del giorno infatti, si sono susseguite condizioni di spiccato maltempo in primis sul Triveneto e successivamente anche in Lombardia e nel corso di questa sera anche in Emilia-Romagna. L’ondata di instabilità ha lasciato il segno provocando diversi allagamenti a loro volta responsabili di danni e disagi nella Vallagarina. Parziale coinvolgimento del Piemonte durante il pomeriggio odierno, con temporali localizzati soprattutto nelle province a sud.

Bel tempo al centro-sud e clima estivo

Non hanno sortito alcun tipo di effetto le correnti atlantiche in transito sulle regioni settentrionali del nostro Paese al centro-sud: anche oggi, come gli ultimi giorni d’altronde, le condizioni meteo sono apparse visibilmente stabili e asciutte accompagnate da cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Questo poiché l’arretramento dell’Alta pressione non ha comunque favorito l’ingresso di correnti di maltempo sulle regioni centro-meridionali, assicurando ancora protezione su tali settori: in effetti le temperature sono apparse in lieve calo rispetto a ieri, ma comunque tipicamente estive e intorno alla media del periodo.

Domani residua instabilità in Italia, ma con temporali anche intensi

Il cavo perturbato responsabile del maltempo odierno scivolerà nella giornata di domani domenica 12 luglio verso la Penisola balcanica, favorendo una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano sull’Italia. Persisterà tuttavia una debole circolazione instabile, capace di portare residuo maltempo localmente sul basso Piemonte in mattinata, mentre nel corso del pomeriggio sarà responsabile della formazione di temporali pomeridiani anche intensi lungo l’Appennino Lazio-Abruzzese, con possibili sconfinamenti occasionali verso le pianure ciociare. Temperature in calo al nord, stazionarie o in lieve aumento al centro-sud.