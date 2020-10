METEO – Frane e PIOGGE ALLUVIONALI causano almeno 11 morti in Indonesia, nel Kalimantan settentrionale. Abitazioni danneggiate e gravissimi danni

Pesante maltempo colpisce parte dell’Indonesia

La situazione in Italia è tranquilla ma incombe un violento peggioramento con allerta meteo diffusa per la giornata di domani per parte delle regioni settentrionali. Lasciamo ora la situazione nel nostro paese e spostiamoci nel mondo dove diversi paesi continuano a essere interessati da piogge alluvionali, come ad esempio il Nepal, dove la situazione resta tragica in alcune zone. Non solo Nepal ma anche parte dell’Indonesia è costretta a fronteggiare condizioni di pesante maltempo con temporali, grandinate e una serie di frane innescate proprio dalla violenza delle precipitazioni. Situazione critica soprattutto nel Kalimantan settentrionale, dove si contano morti e persone ferite. Come riportato da alertageo.org, le frane si sono verificate all’inizio del 28 settembre 2020 soprattutto nei distretti di Tarakan settentrionale e Tarakan centrale.

Frane causano almeno 11 vittime in Indonesia

Piogge alluvionali stanno continuando a colpire il nord dell’Indonesia, dove la situazione resta molto difficile soprattutto a causa di una serie di frane innescate dal pesante maltempo. La National Disaster Agency BNPB ha riferito che 7 persone sono state uccise e 3 ferite nel distretto di North Tarakan, mentre 4 persone sono rimaste uccise da una serie di frane nel Central Tarakan. Danni gravi anche alle abitazioni e ben 19 in totale sono state distrutte o gravemente danneggiate. Impressionanti anche gli accumuli nel giro di poche ore in diverse città: l’agenzia meteorologica indonesiana BMKG ha riferito che l’aeroporto di Juwata, nella città di Tarakan, ha registrato 130,4 mm di pioggia in 24 ore a partire dal 28 settembre, mentre Nunukan nel Kalimantan settentrionale ha registrato 157 mm. Tempo ancora instabile e soccorritori in azione nelle zone duramente colpite dal maltempo.

Maltempo, situazione critica anche in Nepal

Torniamo ora in Nepal dove la situazione resta difficile ed è così ormai da giorni. Come detto, situazione disastrosa in Nepal, soprattutto occidentale dove piogge alluvionali hanno causato morte e distruzione. In particolare la situazione è molto grave sul fronte delle frane legate in gran parte al maltempo. Da giorni infatti si abbattono in Nepal piogge alluvionali e grandinate che hanno reso il terreno saturo di acqua e lo hanno destabilizzato. Come riporta ndtv.com, almeno 12 persone sono morte e altre nove sono scomparse travolte da grosse frane nel corso delle ultime ore a causa di forti piogge nel Nepal occidentale ma anche il restante settore risulta duramente colpito. Nove persone, tra cui tre bambini, sono morte e altre quattro sono scomparse dopo che la loro casa è stata spazzata via da una frana nella municipalità di Waling.