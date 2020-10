METEO: FREDDO con crollo delle TEMPERATURE e possibile NEVE fin sotto i 1000 METRI

Maltempo incombe sull’Italia in un mese di Ottobre piuttosto dinamico

Un Autunno dai connotati instabili si sta facendo sempre più strada sul nostro territorio. Dopo il peggioramento di fine Settembre non sono mancate le piogge sull’Italia in più occasioni. Nella settimana corrente le fasi perturbate saranno due, una meno marcata con precipitazioni diffuse che non daranno adito a criticità ed una seconda più organizzata con annesso calo termico. Nella giornata di Mercoledì 07 Ottobre non mancheranno le piogge che cadranno in maniera uniforme sulla Penisola; il maltempo risparmierà la Sardegna e la Sicilia che si troveranno ai margini di questa perturbazione. In seguito questa veloce saccatura lascerà spazio alle schiarite ma sarà una condizione del tutto provvisoria. Ecco cosa ci attendiamo dalle previsioni meteo per il fine settimana!

Weekend compromesso, specie nella seconda parte

Dalla giornata di Sabato 10 Ottobre infatti, tornerà in maniera preponderante il maltempo: in primo luogo avremo un calo termico sulle regioni del nord Italia con un aumento dei venti occidentali sui versanti Tirrenici. Tra Sabato 10 e Domenica 11 le precipitazioni si estenderanno su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia con sistemi temporaleschi organizzati e forti rovesci. Domenica il maltempo si accentuerà anche al centro sud grazie alla circolazione depressionaria sita sull’alto Tirreno. Le piogge abbracceranno gran parte dei settori con fenomenologia a carattere moderato. Poi spazio all’aria fredda che si farà sentire in maniera piuttosto marcata al nord (dove non mancheranno temperature minime sotto i 10°C) ma anche sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Questo impulso sarà il secondo nell’arco della stagione che apporterà nevicate anche a quote più basse.

Poderoso calo termico e neve a quote molto basse in montagna

Sulle Alpi avremo temperature vicine allo zero intorno ai 1500 metri di quota; di conseguenza la neve si potrà manifestare anche intorno ai 1200 metri su tutto l’arco montuoso. Sui settori di confine la neve potrà scendere anche al di sotto dei 1000 metri. Sul versante Austriaco e Svizzero delle Alpi, non escludiamo copiose nevicate a quote alto collinari. Al momento anche l’Appennino potrebbe tornare a tingersi di bianco, grazie ad un ingresso più meridionale dell’aria fredda tra Domenica e Lunedì. Tuttavia essendo una linea di tendenza a 6 giorni, gli aggiornamenti modellistici potrebbero modificare le prossime emissioni e scongiurare gli eventi sovracitati. Per ora però sembra esserci un comune accordo fra i principali centri meteo di calcolo, per un prolungamento del maltempo anche nella prossima settimana.