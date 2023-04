Meteo – Freddo e maltempo persistenti anche nel lungo termine: ecco cosa accadrà la prossima settimana

Condizioni meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati. Instabilità in atto sulle regioni del centro-sud, con piogge, acquazzoni e nevicate in Appennino. Sulle regioni del nord Italia tempo in progressivo miglioramento con ampi spazi di sereno ma anche nella giornata di domani non mancheranno i rovesci. Di seguito, entriamo nel dettaglio di quanto accadrà da quest’oggi.

Instabilità persistente nel corso della giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 14 Aprile: Al Nord: Al mattino tempo instabile su Romagna e Triveneto con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 800-1000 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con nuvolosità alternata a schiarite, residue piogge al Nord-Est. In serata tempo stabile su tutti i i settori con nuvolosità in transito e schiarite, piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Al Centro: Al mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi con neve oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su settori interni e coste adriatiche, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento con residue piogge solo sull’Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Campania, stabile altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio tempo instabile sulle zone interne Peninsulari con piogge sparse, più asciutto su Puglia, Calabria e Isole Maggiori. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità irregolare e schiarite.

Piogge e temporali nel fine settimana

Meteo weekend – Secondo i modelli matematici dalla giornata di Sabato le piogge risulteranno copiose sui settori Tirrenici, complice il transito di un nuovo minimo di bassa pressione: già dal mattino avremo acquazzoni e temporali tra Lazio e Campania con neve fin verso i 1300-1400 metri. Perturbazione che insisterà anche nelle ore pomeridiane con possibili fenomeni convettivi lungo i versanti Tirrenici e quota neve in calo. Ancora qualche pioggia al centro-sud nelle ore serali ma con tendenza ad un miglioramento.

Tendenza meteo per il lungo termine

Per la tendenza meteo tra il 17 e il 23 aprile utilizzeremo le uscite del modello europeo ECMWF che ci consentono di spingerci sul medio-lungo periodo per quanto riguarda anomalie di temperatura e precipitazioni. Terza settimana di aprile che dovrebbe vedere la risalita di un campo di alta pressione sull’Europa occidentale ma con massimi al suolo che si posizioneranno probabilmente tra Isole Britanniche, Mare del Nord e Scandinavia. Allo stesso tempo tra Balcani e Mediterraneo occidentale dovrebbe restare attiva una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota. Previste dunque anomalie positive di temperature soprattutto sui settori occidentali del continente ma negative tra Balcani e Italia. Piovosità inferiore alle media sull’Europa centro-occidentale e superiore sui Balcani.

