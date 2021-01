METEO – FREDDO e NEVE a bassissima quota, poi l’INVERNO potrebbe prendersi una pausa; le ultimissime

Meteo invernale sull’Italia, la situazione

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova ondata di freddo e neve stanno interessando l’Europa centro-orientale ed il comparto balcanico, coinvolgendo anche parte dell’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si è infatti disteso verso il mar del Nord, andando ad interagire con l’alta pressione scandinava; di conseguenza correnti molto fredde, di matrice artica, sono scivolate verso le medie-basse latitudini europee, raggiungendo nelle ultime ore anche il Mediterraneo meridionale. La neve, infatti, ha imbiancato anche le basse quote delle regioni meridionali, ma con il freddo che abbraccia gran parte dell’Italia. Nel prosieguo del mese di gennaio, potrebbero giungere correnti più miti da ovest; vediamo nel dettaglio la tendenza per i prossimi giorni sull’Italia.

Weekend con freddo e neve a bassa quota

Meteo – La neve ha raggiunto nel corso della serata di ieri l’estremo sud Italia. In particolare i fiocchi si sono spinti fino la Valle del Crati, imbiancando anche la città di Cosenza. Deboli nevicate a partire dai 200-300 metri interesseranno nella giornata odierna in particolare l’Abruzzo, il Molise la Puglia e l’Appennino Lucano, con possibile ulteriore calo delle quota neve in Puglia dalla sera quando non si escludono fiocchi fino a 100 metri. Freddo intenso in queste prime ore del giorno sulla Pianura Padana, dove ritroviamo valori al suolo fino a -3/-5°C. Nella giornata di domani una debole perturbazione raggiungerà i settori del medio-basso Tirreno, determinando nevicate fino a quote basso collinari, localmente a ridosso delle pianure più interne.

Avvio di settimana ancora con clima invernale

Meteo – L’Italia vivrà condizioni meteo decisamente invernali anche con l’avvio della nuova settimana. Dopo il passaggio della debole perturbazione nella giornata di domani, le correnti fredde nordorientali manterranno le temperature diffusamente al di sotto delle medie stagionali. L’alimentazione fredda, tuttavia, subirà una graduale attenuazione nel corso della settimana, con le temperature che gradualmente riprenderanno qualche grado, specie nei valori massimi. A seguire potrebbero fare ingresso correnti più miti oceaniche, portando un deciso addolcimento termico. Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.