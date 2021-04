METEO – FREDDO e NEVE da record in EUROPA. INVERNATA ad APRILE con fiocchi fin sulle COSTE, ecco dove

Situazione barica in Italia, ecco cosa succede

Salve a tutti e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! In questi giorni siamo stati interessati dalla discesa di aria fredda di estradizione artica che ha permesso un calo generalizzato delle temperature non solo sul nostro paese ma su tutta l’Europa. Osservando l’ultima elaborazione sinottica si osserva la vasta area depressionaria che è centrata sui paesi scandinavi, nei pressi delle Isole Svalbard, con un minimo di circa 970 hPa. L’alta pressione di origine Azzorriana è dislocata lungo l’oceano Atlantico, raggiungendo massimi intorno ai 1031 hPa. Ben presto quest’ultima verrà spostata verso il nostro continente, a causa del rafforzamento del lobo Islandese del Vortice Polare, regalandoci qualche giornata più stabile. Vediamo quanto accaduto sul nostro paese nelle ultime ore!

Freddo e neve fino a quote collinari sulla nostra penisola

Come già specificato la neve è caduta da nord a sud regalandoci una piccola finestra invernale in questo mese di Aprile: dapprima sono state le regioni del nord-est a vedere la neve a bassa quota, con fiocchi ieri mattina fin sulla città di Trieste. Le nevicate hanno coinvolto anche moltissime località collinari, in Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo. Tra la sera e la notte la neve è caduta anche sull’Appennino meridionale e sul sub-Appennino, con nevicate con accumulo fin sui 500 metri sul Gargano e sulla Murgia. Nel corso della giornata odierna saranno ancora possibili rovesci nevosi sull’Appennino con precipitazioni che potranno raggiungere i 200-400 metri. Possibili nevicate anche su Basilicata e Calabria ma a quote di bassa montagna. Situazione ben più critica sugli altri paesi del nostro continente, dove il freddo è risultato piuttosto più incisivo. Ecco perché!

Neve fin sulle coste in Europa, rischio gelate e danni per le colture

Stamattina la colonnina di mercurio sulla Slovenia e sulla Croazia ha raggiunto valori molto bassi nell’entroterra: le temperature minime risultano comprese tra i -3°C e i -20°C nelle località più riparate grazie alla calma di vento e all’effetto albedo. Anche in Francia le temperature minime sono calate notevolmente e sono stati registrati alcuni record per il mese di Aprile: raggiunti i -6,9°C a Beauvais (quando il record di temperatura negativa era stato registrato nell’Aprile 2017); stesso valore raggiunto a Saint Martin du Mont, per cui il record di temperatura apparteneva all’Aprile 1996. Nevicate anche su molte metropoli europee come Salisburgo, Lubiana, Zagabria, Sarajevo e Belgrado; proprio su quest’ultima l’accumulo nevoso ha raggiunto i 10 centimetri, oltrepassando il record dei 7 centimetri misurati nell’Aprile 1997 (dall’osservatorio locale attivo dal 1888). Si teme il peggio per le colture in quanto da stanotte, un promontorio d’alta pressione si espanderà verso occidente, permettendo alle temperature di scendere ulteriormente. Vediamo tutti i dettagli nell’ultimo paragrafo.