METEO – FREDDO e NEVE sull’ITALIA dal 20 Marzo, i modelli confermano

Meteo oggi e domani con molte nubi sull’Italia e qualche fenomeno

L’indebolimento nel corso delle ultime ore dell’Anticiclone delle Azzorre, ha favorito l’ingresso di un debole impulso instabile Atlantico; molte nubi attualmente sono presenti al Centro-Nord, con qualche debole fenomeno tra Lombardia e Trentino Alto-Adige. Maggiori schiarite si osservano all’estremo Sud e Sicilia. Le precipitazioni tenderanno ad estendersi parzialmente nella seconda parte di giornata al resto del Nordest e basso Piemonte; qualche acquazzone non è escluso anche sulle zone interne della Toscana, Umbria e dalla sera tra Abruzzo e Marche. Peggiora entro fine giornata tra Campania, Molise e Puglia. Domani residui fenomeni sul medio-basso Adriatico ed Abruzzo, ma in rapido miglioramento dal pomeriggio; maggiori schiarite sono attese al Nord e centrali tirreniche

Lunedì torna l’anticiclone con tempo stabile e temperature in aumento

L’isolamento di una lacuna barica a ridosso della Penisola Iberica, favorirà l’espansione di un campo anticiclonico di matrice sub-tropicale, verso il Mediterraneo centrale, a partire dalla giornata di Lunedì. Le condizioni meteo volgeranno verso una maggiore stabilità sull’Italia, salvo il ritorno di nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e zone tirreniche per l’accentuazione di condizioni di subsidenza, dovute a valori barici al suolo fino a 1030 hPa. Temperature in deciso nuovo rialzo, con valori massimi diffusamente a ridosso dei +20°C.

Nel Weekend cambia tutto, probabile irruzione artica sull’Italia!

Il fisiologico indebolimento stagionale del vortice polare, favorirà l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Gran Bretagna e Scandinavia a partire dalla giornata di Venerdì 19 Marzo; in tal modo masse d’aria di matrice artico-continentale scenderanno rapidamente di latitudine, raggiungendo l’Europa centrale e l’Italia nel corso del fine settimana. Attualmente l’aria fredda dovrebbe coinvolgere in maniera più diretta il Centro-Nord Italia, anche se non sono escluse variazioni sull’esatta traiettoria dell’aria fredda, state una distanza temporale ancora considerevole, con varie ipotesi ancora in piedi sulle possibili ripercussione in Italia.