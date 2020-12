METEO – FREDDO POLARE, NEVE fino in pianura e NUBIFRAGI, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Maltempo in azione sul sud Italia

Il fronte di maltempo nella giornata odierna si è spostato sulle regioni meridionali, laddove sta portando fin da questa mattina fenomeni localmente intensi e laddove il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato l’emissione di un’allerta nella giornata di ieri, a seguito della quale il Sindaco di Napoli ha provveduto a chiudere le scuole. Nelle prossime ore sarà ancora possibile qualche nubifragio specie tra Puglia e Basilicata.

Domani affondo polare, neve in pianura al nordovest, maltempo sulle centrali tirreniche

Nella giornata di domani venerdì 4 dicembre un nuovo affondo polare interesserà l’Italia con nevicate a quote molto basse soprattutto tra le ore della notte e quelle della mattina al nordovest (fino in pianura) e sull’Emilia e Lombardia occidentali. Quota neve in successivo rialzo. Una ciclogenesi si attiverà anche sul Mar Tirreno provocando condizioni di maltempo anche sui relativi settori e in particolare in Toscana, dove non si escludono fenomeni localmente intensi. Fenomeni residui possibili sul basso versante tirrenico in particolare in Calabria, asciutto altrove. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante ed Alta Toscana, con quantitativi cumulati generalmente elevati, puntualmente molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Settentrione, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati sui settori alpini orientali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, resto di Toscana, in estensione nel pomeriggio ad Umbria, Lazio, settori interni di Abruzzo, Molise e settori settentrionali della Campania, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sardegna occidentale e Toscana; al mattino isolate residue, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: fino a quote di pianura al Nord-Ovest, a quote collinari al Nord-Est, in innalzamento fino a 800-1000 m, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti sui settori alpini orientali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Abruzzo, Molise e regioni meridionali; massime in diminuzione sul Piemonte, in aumento su tutto il Centro, localmente sensibile nei valori serali anche al Nord. Venti: forti meridionali su Sardegna, con rinforzi di burrasca, in estensione a Liguria, Appennino settentrionale, zone costiere toscane e laziali, coste dell’Alto Adriatico; tendenti a localmente forti meridionali su tutte le altre zone. Mari: agitati il Mare di Sardegna, in estensione al Mar Ligure ed al Tirreno settentrionale ed in serata al Canale di Sardegna e all’Adriatico settentrionale; molto mossi tutti i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.