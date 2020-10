METEO – Fronte FREDDO in arrivo, BUFERE di NEVE in arrivo nelle PROSSIME ORE, accumuli sfioreranno il MEZZO METRO, ecco dove

Nuovo maltempo in arrivo sull’Italia

Dopo una fase di stabilità garantita dalla presenza di un campo di Alta pressione nel Mediterraneo centrale, il maltempo è pronto nuovamente a investire la nostra Penisola: già in queste ore infatti si nota dal quadro sinottico un netto arretramento da parte dell’Anticiclone afroazzorriano che ha portato la classica ottobrata sull’Italia con temperature intorno alla media del periodo o poco oltre. Tale peggioramento imminente è visibile a partire dall’estremo nord dove la nuvolosità sempre più compatta a partire dalla seconda parte del pomeriggio darà luogo a delle precipitazioni a tratti anche intense.

Crollo delle temperature imminente

La saccatura di maltempo in procinto di affondare sulla nostra Penisola si fa portatrice di una massa d’aria nettamente più fredda di origine nordatlantica. Pertanto il fronte freddo non accompagnerà solo il fronte instabile, con la formazione di piogge e occasionali temporali che nel corso di questo weekend interesseranno esclusivamente le regioni centro-settentrionali e la Campania, ma sarà portatore anche di un calo sensibile delle temperature, che a sua volta determineranno il crollo della quota neve sulle Alpi. Ne avevamo parlato spesso già in settimana, ma è ormai certo l’arrivo di forti nevicate sul settore nordorientali alpino.

Prossima notte con forti nevicate a partire dai 1400/1500 metri

Il fronte di maltempo vero e proprio investirà la nostra Penisola a partire dalla prossima notte e porterà un tracollo delle temperature e della quota neve che si attesterà tra le Alpi lombarde e quelle trentine sui 1400/1500 metri. Successivamente il fronte instabile si estenderà però verso oriente, portando precipitazioni anche nel bellunese e sulle Alpi carniche entro la mattinata di domani domenica 11 ottobre. E’ qui che i fiocchi potranno scendere fin sotto i 1000 metri localmente, raggiungendo anche i 900 metri con fenomeni anche particolarmente intensi stando ai principali centri di calcolo.