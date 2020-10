METEO – Fronte FREDDO verso l’ITALIA, in arrivo NEVE in montagna e CROLLO delle TEMPERATURE!

Fronte artico verso l’Italia

Meteo – Le condizioni meteorologiche mediamente stabili in questo inizio di giornata hanno ormai le ore contate; le prime avvisaglie di un cambio circolatorio hanno ormai raggiunto la Liguria e l’alta Toscana, dove si osservano cieli nuvolosi ed occasionali deboli piogge. Sull’Europa, tuttavia, è in corso una repentina variazione dell’assetto barico, con una vasta saccatura artica in estensione verso le Nazioni centrali. Il fronte freddo farà il suo ingresso anche sul Mediterraneo centrale, causando un brusco calo delle temperature e nevicate su Alpi ed Appennino centro-settentrionale, seppur su quest’ultimo a quote medio-alte. Vediamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Neve in arrivo sulle Alpi nelle prossime ore

Il fronte perturbato ha ormai raggiunto l’Arco alpino occidentale con i primi deboli fenomeni, seppur nevosi ancora a quote ben superiori ai 2000 metri. Nelle prossime ore, tuttavia, l’aria fredda raggiungerà i settori alpini, determinando un deciso calo della quota neve con i fiocchi nel corso della serata attesi attorno ai 1600-1800 metri, localmente fin sui 1500 metri sui settori di confine. Neve in arrivo attorno ai 1300-1400 metri nottetempo tra Alpi Carniche, Alpi Retiche, Alto Adige e Dolomiti. Nella giornata di domani i fenomeni intensi e l’ulteriore apporto freddo in quota favoriranno la discesa dei fiocchi occasionalmente fino agli 800-1000 metri sulle Alpi orientali. Nei prossimi giorni sono attesi frequenti peggioramenti a carattere freddo, con la neve che tornerà ad imbiancare le Alpi, seppur a quote superiori ai 1000 metri.

Calo delle temperature su tutta Italia, fase sotto media in arrivo su molte regioni

Meteo – Come anticipato la perturbazione in arrivo nelle prossime ore sarà seguita da masse d’aria più fredde, in discesa dalle alte latitudini. Le temperature subiranno un brusco calo rispetto ai valori attuali, specie in montagna dove si perderanno localmente oltre 10°C sui settori centro-orientali. L’aria fredda raggiungerà l’estremo sud Italia nella giornata di lunedì, quando rispetto ai valori odierni si perderanno dai 4 agli 8°C, fino ai 10°C dell’Appennino Campano-Molisano. I valori massimi nei prossimi giorni si manterranno al di sotto dei +20°C su molte regioni, mentre quelli minimi scenderanno sotto ai +10°C al nord e zone interne del centro. Si apre una fase di sotto media termica sull’Italia, con le anomalie negative che potrebbero interessare gran parte della prossima settimana, complice i continui apporti freddi dal nord-est Europa.