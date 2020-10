METEO – FUGACE fase di MALTEMPO alle porte, piogge e temporali sull’ITALIA

Maltempo incombe sull’Italia in un Ottobre piuttosto dinamico

Il mese di Ottobre sta rispecchiando a pieno i canoni stagionali con piogge a più riprese su tutto il territorio nazionale. Il maltempo autunnale non ha risparmiato le zone più “suscettibili” in questo periodo dell’anno con alluvioni e frane: nell’ultimo fine settimana una perturbazione di origine atlantica ha dato adito a piogge continuative tra Piemonte e Liguria, che localmente hanno sfiorato i record assoluti dall’inizio delle rilevazioni meteo al suolo. Alcuni accumuli pluviometrici hanno oltrepassato i 600 mm in 24 ore di tempo: ad esempio nel Verbano dove sono caduti ben 644,8mm in Valstrona, ed a Ornavasso dove sono caduti 601,6mm; anche nelle zone limitrofe i quantitativi sono stati d’eccezione come nel Biellese 598,6mm a Piedicavallo e 481,4mm al santuario di Oropa. Le precipitazioni in questa settimana torneranno in due occasioni: dapprima tra le giornate di Martedì 06 e Mercoledì 07 Ottobre sul centro-nord e successivamente nel fine settimana dove il maltempo potrebbe risultare più severo.

Mercoledì piogge e maltempo su tutta Italia

Domani avremo un fugace peggioramento delle condizioni meteo che coinvolgerà la Penisola da nord a sud. Il maltempo infatti sembrerà non risparmiare nessuno, ad eccezione delle Isole Maggiori. Nella notte le precipitazioni transiteranno in maniera piuttosto rapida sul settentrione, con un maggiore coinvolgimento delle regioni orientali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al mattino le piogge saranno distribuite sulle regioni centrali, con precipitazioni di debole-moderata intensità su Toscana, Umbria Lazio e Abruzzo. Tra pomeriggio e sera il transito perturbato si sposterà sulle regioni meridionali e pioverà su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Nel frattempo sulle regioni centro-settentrionali arriveranno ampie schiarite, lasciando spazio via via ad una notte serena.

Breve recupero dell’anticiclone e qualche giorno di sole

In successione a questo rapido passaggio di precipitazioni, sull’Italia prevarranno condizioni stabili per qualche giorno. Il sole predominerà sullo stivale per tutta la giornata di Giovedì 08 Ottobre e per parte di Venerdì quando i cieli inizieranno a “sporcarsi” a partire dal nord. Grazie al fenomeno dell’inversione termica le temperature minime potranno tornare a calare sotto i 10°C sulle zone interne e montane del centro-nord, con le prime gelate stagionali. Le massime si manterranno stabili o potranno risultare in lieve aumento, con valori fino a 23-24°C sulle principali città del centro-sud Italia.

Come già detto in precedenza, tali condizioni meteo permarranno per breve tempo poiché una nuova perturbazione è in agguato sul nostro territorio.