METEO – Furia di TEMPORALI pronta a colpire l’ITALIA la PROSSIMA SETTIMANA, ecco tutti i dettagli

Anticiclone spazza definitivamente via le correnti instabili

Nella giornata di oggi si è assistito e si sta assistendo ad un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, grazie alla spinta dell’Alta pressione di origine afroazzorriana dai quadranti sudoccidentali che ha spazzato definitivamente via anche le ultime correnti residue di maltempo di matrice nordatlantica che ha interessato l’Italia fino alla giornata di ieri, con disturbi temporaleschi localizzati nelle zone interne del centro-sud. Predette schiarite si inseriscono in un contesto climatico di caldo gradevole con temperature tipiche del periodo settembrino.

Da domenica il tempo torna a peggiorare a partire dalle regioni settentrionali

Tuttavia tali condizioni di generale stabilità dureranno relativamente poco sull’Italia, in quanto stando ai principali centri di calcolo, a partire dalla giornata di domenica 6 settembre avanzerà in direzione della nostra Penisola un nuovo peggioramento. Ciò verrà causato da un affondo perturbato sul Mediterraneo occidentale, da parte di una saccatura pilotata da un’area di bassa pressione presente sulla Penisola scandinava. Il flusso atlantico in questo modo si abbasserà verso il nostro Paese determinando un evidente peggioramento al nord Italia con l’arrivo di temporali e grandinate talvolta anche violenti. Tuttavia un flusso umido si attiverebbe anche sul canale di Sicilia, con possibili temporali soprattutto nella mattinata di lunedì sui settori regionali più occidentali.

Goccia fredda stazionaria sul Mediterraneo centrale?

Stando alle ultime proiezioni modellistiche sembrerebbe che la saccatura precedentemente menzionata si isolerebbe a goccia fredda spostandosi successivamente in direzione della nostra Penisola e rimanendo stazionaria sul Mediterraneo centrale. Lo scorrimento persistente di correnti più fresche ad alta quota non innescherà la strutturazione di una vera e propria perturbazione organizzata, ma tanto basterà per continuare a portare maltempo sull'Italia. Le zone colpite? Scopriamole nel prossimo paragrafo.