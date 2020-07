METEO – Furiosa ONDATA di TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città colpite

Fase più stabile in Italia rispetto alla settimana scorsa

La nostra Penisola, nonostante una fase perturbata che interessa come vedremo nel prossimo paragrafo alcune aree del nord Italia, sta comunque vivendo una parentesi meteorologica nettamente più stabile rispetto a quanto rinvenuto nella settimana scorsa, quando il maltempo presentò a tratti caratteri estremi con l’alluvione di Palermo che tutti ricorderanno. Il centro-sud e buona parte delle regioni settentrionali infatti, sono alle prese con il bel tempo e grazie all’azione di un promontorio anticiclonico di matrice africana che caratterizza lo stivale fin da inizio settimana e che ha riportato le colonnine di mercurio a registrare valori oltre la media del periodo.

Maltempo localizzato al nord

Fino a questo momento e a partire dalla giornata di ieri, lo scorrimento del flusso atlantico su latitudini piuttosto meridionali e appena oltralpe ha determinato lo sviluppo di maltempo prevalentemente pomeridiano. Esso ha colpito alcuni settori del nord Italia spesso in maniera sparsa, ma localizzata. L’instabilità continuerà a sferzare sulle regioni settentrionali anche nel corso di questa serata, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale, ma anche nella prossima nottata con violenti temporali e possibili grandinate, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fase di maltempo intensa interesserà alcune zone del nord Italia, scopri quali

Dunque un abbassamento del flusso atlantico ormai da diverse settimane nettamente sbilanciato verso il continente europeo determinerà, a partire fin dalle prime ore della giornata di domani giovedì 23 luglio, la formazione di un fronte perturbato che interesserà principalmente la Pianura Padana (in particolare le aree di confine tra la medio-bassa Lombardia e l’alta Emilia) con violenti temporali e possibili grandinate, ma acquazzoni non si escludono anche in Romagna e basso Veneto nella mattinata. Nel pomeriggio nuova instabilità temporalesca sulle regioni del Triveneto e sulle Alpi e Prealpi piemontesi, in graduale miglioramento entro serata. Stabile e asciutto altrove.