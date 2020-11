METEO – GELATE al primo mattino anche in PIANURA, risveglio invernale su parte dell’ITALIA

Fase tardo autunnale sull’Italia

Meteo – Dopo una prima parte del mese di novembre mediamente stabile e dominata dall’anticiclone, un rapido quanto intenso peggioramento ha raggiunto l’Italia nel corso di questo fine settimana. Tra venerdì e sabato è tornata anche la neve fin sotto i 1000 metri sull’Appennino centro-settentrionale, mentre piogge a tratti alluvionali stanno interessando da 24-36 ore i settori ionici. L’Italia sta quindi vivendo una fase tardo autunnale, con un primo assaggio anche invernale; infatti oltre alla neve si sono verificate anche le prime gelate della stagione fredda fino ai settori di pianura. Vediamo nel proseguo dell’articolo maggiori dettagli.

Gelate in Pianura Padana, temperature localmente sotto lo zero

Meteo – Primo assaggio invernale nel corso del mattino al centro-nord. I forti venti settentrionali che hanno interessato gran parte dell’Italia, si sono gradualmente attenuati al centro-nord, favorendo il “deposito” dell’aria fredda anche nei bassi strati. I cieli sereni, inoltre, hanno favorito un discreto raffreddamento radiativo notturno del suolo, con le temperature che nelle prime ore del mattino sono andate al di sotto dello zero su molte zone pianeggianti. In particolare sulla Pianura Padana sono stati toccati i -2/-3°C nel mantovano, pavese e piacentino, ma anche nel Friuli; freddo al primo mattino anche nelle principali città con i -2°C di Modena, Reggio Emilia e Parma, nonché i -1°C di Ferrara e dell periferia bolognese. Notevoli i -4°C di Bolzano, mentre a Torino si sono registrati +0.9°C.

Minime negative nelle zone interne del Centro

Meteo: gelate anche al centro – Non solo sulla Pianura Padana, ma come anticipato anche alcune zone del centro hanno fatto registrare valori minimi decisamente invernali. In particolare spiccano le estese gelate degli altopiani abruzzesi, dove la colonnina di mercurio si è spinta fino ai -5/-7°C ad appena 700/800 metri di quota; Scoppito, posta a 684 metri, ha ad esempio raggiunto i -6.8°C. Da segnalare i +2°C di Pisa S.Giusto e valori minimi di +2/+3°C dell’estrema periferia sud-orientale di Roma, mentre in ciociaria si è scesi al di sotto dello zero con valori fino a -2°C anche in pianura. Gelate anche nelle valli interne della Toscana con minime fino a -2°C, mentre spiccano i -5°C di Gaiole in Chianti, posta a 360 metri. Nel corso dei prossimi giorni rinforzerà l’anticiclone, ma ci sarà ancora spazio per lievi gelate.